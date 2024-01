Cocina de alto valor

¿Qué tal un corte black onyx terminado en su mesa sobre un bloque de sal del Himalaya?, ¿o tal vez un filete al bacanora?, ¿o una paleta Tomahawk con una mantequilla especial de chiltepín?

Comer en Palominos es darle un fino gusto al paladar que se traduce en toda una experiencia, tal como una sinfonía acaricia al oído con sus notas, un platillo de este restaurante se traduce en un deleite para los sentidos.

Bajo la consigna de guardar la tradición de la auténtica cocina sonorense y mexicana, dar a conocer el sabor de la carne que se produce en el estado mediante platillos de inolvidable sabor y calidad, es como trabajan los chefs de restaurante Palominos.

En su cocina se conjuga la carne de la mejor calidad, con los ingredientes originales de la región y la tradición de los frijoles “maneados”, la tortilla “sobaquera” y las coyotas.

Para Heberto García Ruiz, chef operativo de Palominos en Hermosillo, contribuir a que el sabor y la calidad de la carne sonorense se conozca en México es un orgullo y una responsabilidad que comparte con su equipo.

“Significa para mí un orgullo llevar la gastronomía sonorense hasta otras partes de la República”, destaca el encargado de la cocina de Palominos Río Sonora, la sucursal con la que arrancó en su etapa moderna esta aventura gastronómica en el país.

En entrevista, el chef operativo nos habla acerca de mostrar la carne a los clientes, la calidad de esta, los platillos, la forma de trabajo organizado y las enseñanzas que dejan los clientes.

¿Cuál es el nivel de calidad de la carne que maneja Palominos?

Es muy estricto, es un nivel muy alto, porque manejamos lo mejor de la carne de la región y también importamos carne de Estados Unidos y carne australiana con los más altos estándares de calidad.

Tomamos mucho en cuenta las cadenas de calidad, las de temperatura, las cadenas de frío, lo que nos permite poder brindar esa calidad que el cliente espera y quiere consumir.

¿Cuál es la razón de mostrar la carne a los comensales para que éste escoja su corte?

La carne la mostramos para que el cliente vea las diferencias, que se cerciore, para que sepa lo que está consumiendo y con el fin de que vaya detectando los diferentes tipos de sabores, los distintos tipos de texturas, por ejemplo, el marmoleo que tiene el corte de carne, el nivel de grasa que tiene, entre otros elementos.

Y pues lógicamente porque no se sirven igual, no cuestan lo mismo, pero por ello el cliente mismo se va dando cuenta de que si se paga un poco más, es mayor la calidad, es mejor el sabor, es una mejor experiencia. Ese es el fin de enseñar los alimentos.

¿Cuáles son algunos de los elementos que componen la experiencia de comer en Palominos?

Es toda una experiencia. Es decir, no es nomás venir y comer, porque hay muchos restaurantes y en cualquiera vas y comes y hasta ahí.

Nosotros le ofrecemos a nuestros clientes que desde que llegan tendrán una grata experiencia, que nos encargaremos de que se vayan contentos, con un buen balance entre lo que están pagando y lo que están adquiriendo. Es toda una experiencia desde el principio hasta el final.

¿Qué puestos tienen y cuántas personas componen su equipo de trabajo?

Mi equipo de cocina lo conforman unas 24 personas. Somos el chef y un sub-chef que componemos el equipo encargado de turno, tenemos además cuatro parrilleros, son alrededor de 16 cocineros y los lavalozas.

El menú que se ofrece en la cadena, ¿se adapta según la plaza?, es decir, ¿se ofrece algún platillo diferente según la ciudad?

De lo que se trata es de estandarizar, pero teniendo en cuenta que son diferentes regiones del país y cada una de estas tiene su propia gastronomía, entonces hay ciertos platillos un poco diferentes para cada unidad.

También en ocasiones batallamos con algunos ingredientes para conseguirlos, no se consiguen con la misma facilidad en Tijuana o en Hermosillo, que en la Ciudad de México o en Chihuahua.

Entonces, se trata de adaptar el mismo platillo, pero cambiando un poco los ingredientes que se puedan conseguir en la región sin modificar por completo el sabor, la idea es cambiarlo lo menos posible.

También debemos estar pendientes de la aceptación con que los clientes reciben un platillo nuevo.

¿Qué hace la diferencia en los platillos que se ofrecen en Palominos?

La principal diferencia es la calidad, nosotros cuidamos mucho la tradición. Por ejemplo, hay gente que viene a Palominos nada más para comer frijoles, porque cuidamos que siempre sean igual, que siempre tengan el mismo sabor.

Y eso lo logramos porque la calidad de los ingredientes que se usan para hacer el platillo sea siempre de lo mejor para que los platillos conserven siempre el mismo sabor en cualquiera de las sucursales.

¿En qué contribuye el chef para que cada platillo que se sirve en el restaurante sea un deleite al paladar?

De entrada, en el control y la supervisión, nos encargamos de estar revisando los productos desde que llegan al almacén, que sean correctos, que sea lo que uno busca.

Luego sigue la cadena de producción que consiste en que se cocine adecuadamente, que las recetas sean correctas, en la capacitación constante del personal.

Yo no soy el último filtro, pero es importante supervisar la temperatura, la textura de la carne, la presentación del platillo antes de que salga de la cocina, que todos estos elementos estén correctos.

Después de mí, viene el mesero también a revisar y yo creo que ya el último filtro viene siendo el comensal.

¿Qué significa para usted y qué aprendizajes le ha dejado trabajar en Palominos?

Mi aprendizaje viene siendo el trabajar en equipo, yo creo que nunca había tenido que trabajar tanto en equipo, porque como se atiende a tanta gente, debemos de tener mucha comunicación en todos los niveles.

Jerárquicamente es toda una línea de producción y organización desde la administración hasta el último mesero que lleva el platillo.

Para mí (trabajar en Palominos) significa un orgullo, especialmente llevar la gastronomía sonorense hasta otras partes de la República.

¿Le han enseñado algo los comensales en el tiempo que lleva como chef de Palominos?

Mucho. Por ejemplo, aprendí que los clientes que tenemos en esta unidad (Río Sonora Hermosillo) son de antaño y son clientes que, digamos, vienen en familia, entonces son clientes que ya vinieron sus abuelos, sus padres, ahora vienen sus hijos.

He aprendido que la persona que viene es para algo y debes de tener cuidado de servir lo que él espera, por ejemplo, cuando sacamos platillos nuevos hay clientes que los prefieren como se preparaban antes y como nuestro deber es servirles y consentirlos, los hacemos de esa manera.

Eso es parte del aprendizaje. También he aprendido que hay que consentir a aquellas personas que ya lo tienen como tradición y ahora traen a sus hijos, para que los pequeños también regresen en 10 o quince años más, ya con familia, tal vez.

Las recomendaciones del chef

Heberto García, chef operativo de Palominos en la sucursal Río Sonora, emitió sus recomendaciones para los clientes de este restaurante y también para quienes no han vivido la experiencia de comer en este sitio.

Los clásicos

Lo más clásico en el restaurante es el Paquete Palominos, que es una comida completa para dos personas que consta de ensalada, tripa, costilla, carne de cabrería, que incluye una coyota para cerrar a manera de postre tradicional.

El supremo

Es el Paquete Palominos pero la diferencia es que la cabrería está cortada de una manera especial en medallones y también es para dos personas, creo que este es el platillo considerado el más consentido.

Lo nuevo

Un corte australiano Wagyu Cross es una de las novedades en Palominos, se trata de una carne extrablanda con mucho marmoleo que es una verdadera delicia.

El poderoso

Es importante que se den la oportunidad de probar este tipo de cortes nuevos, tenemos también el Tomahawk, que se importa de Estados Unidos, que se trata de una pieza que pesa entre 1.8 a 2.2 kilogramos en promedio.

“Para hacerlo más atractivo, lo terminamos de cocinar en la mesa y lo flameamos con bacanora, luego le agregamos mantequilla de chiltepín que le da un toque especial”.

“Estoy agradecido con los creadores del restaurante, con el actual propietario, con el equipo de trabajo y con los comensales, si el cliente no viene pues no existe la empresa, no existe el restaurante y aquí el cliente nos ha mantenido como favoritos, tanto, que nos hemos expandido a otros estados”.

Heberto García Ruiz

Chef Operativo de Palominos Río Sonora.

Nombre: Heberto García Ruiz.

Edad: 39 años.

Cargo: Chef operativo de Palominos Río Sonora.

Tiempo en el puesto: 5 años.

Cocina con la esencia de esta tierra

Conservarse fiel a la tradición y a la esencia de lo que el fundador de Restaurante Palominos, Don César Pavlovich, imaginó que sería su negocio, es la clave del éxito y la aceptación entre la gente, consideró el chef Héctor Modesto.

El responsable de la cocina en la sucursal Kino, cuenta con 29 años y tiene poco tiempo en el cargo, pero ese lapso es suficiente para sentirse parte de la familia que conforma este grupo empresarial.

El cocinero aseguró que la combinación entre la parrilla tradicional y el respeto a los ingredientes de los platillos, la mano de quien los elabora, aunado a la calidad de los productos que se manejan, son elementos del avance de Palominos.

Coméntanos de la calidad de la carne que se maneja en Palominos:

Es de primera, las mejores empresas de aquí de Sonora trabajan con nosotros y la más emblemática del estado, que es Rancho El 17, es la que nos surte cortes como el Rib Eye y el Porterhouse, con otras empresas se maneja la cabrería que es de calidad prime.

Lo que ofrecemos al mercado de Hermosillo y al turismo es una mayor calidad en el marmoleo con calidad internacional, como los cortes Wagyu, el Rib Eye Black Market, el New York, el que tienen niveles de marmoleo entre siete y nueve, que son los “top”.

¿Qué es el marmoleo de la carne?

Es el porcentaje de grasa, que lleva el corte, el porcentaje de grasa intramuscular lo que está relacionado con la alimentación del animal de donde proviene el corte y su entrenamiento. Nos dice que es una carne sana, no es grasa dura, es blanda, y al momento de estar en la parrilla se derrite y aporta un alto sabor a la proteína.

¿Por qué mostrar la carne a los comensales cuando se les ofrece un corte?

Para que el mismo cliente vea que no mentimos cuando decimos que Palominos ofrece la mejor carne de Sonora, para que ellos evalúen y vean la calidad, el proceso y el cuidado que le damos a los alimentos y también para que el cliente interactúe con nosotros, que se sienta en casa.

Háblanos de la experiencia de comer en Palominos, ¿Qué elementos la componen?

Tratamos de que sea la mejor experiencia desde que se le da la bienvenida al cliente, hasta que lo sentamos en la mesa y llega el vendedor, se le pregunta qué tiene ganas de comer, si tiene algún antojo, si prefiere pescado, carne, mariscos.

Tratamos de cuidar el paladar del cliente desde las entradas, como una panela a la parrilla o una panela asada, una combinación Palominos que consiste en carne oreada, burritos de machaca y quesadillas, el aguachile de papada, un aguachile de miso que ya es una fusión de la cocina moderna con la tradicional.

¿Cómo logran mantener un menú original en todos los restaurantes de la cadena?

Se trata de mantener el original, pero sí hay algunas diferencias. Hace aproximadamente un mes metimos platillos nuevos de temporada y se hizo un trabajo arduo en Guadalajara y Ciudad de México, así como en Mexicali, Tijuana y Hermosillo, la idea es que mantengamos la misma esencia, mismo sabor y mismos productos.

Tenemos un grupo donde está nuestro coordinador general y ahí nos ponemos de acuerdo para ideas de nuevos platillos y para la búsqueda de proveedores que surtan los mismos productos o que se asemejen lo más posible, para mantener el sabor y la calidad.

¿Cómo influyen los clientes en el menú y qué es lo que le han enseñado los comensales?

Yo veo que en Palominos el cliente ya es familia. La gente entra y se saluda porque ya se conocen, por lo menos en la sucursal del Río Sonora es donde se concentran más las familias que vienen al restaurante y lo conocen por la tradición que creó Don César Pavlovich, ellos generalmente piden el Paquete Palominos, famoso desde hace 50 años, el caldo de queso, su Paquete Supremo.

En cambio, al cliente joven le gusta escuchar lo que el vendedor le ofrece y es ahí donde comenzamos a dar a conocer los productos nuevos platillos.

¿Qué hace la diferencia en los platillos y los productos que se ofrecen en Palominos?

La calidad de la carne. Muchos restaurantes, aunque son de Sonora, prefieren manejar otro tipo de carnes, a lo mejor también de buena calidad, pero no necesariamente de Sonora, entonces eso creo es lo que nos hace diferenciarnos, que respetamos al 100% la tradición sonorense en sus cortes.

Y obviamente, la mano, tenemos muy buenos parrilleros con mucha experiencia, uno de ellos, que están en Palominos Río Sonora, tiene 50 años parrillando, entonces es algo espectacular la misma mano haciendo los cortes desde siempre.

Los alimentos los preparamos de una manera antigua, directo al fuego, directo al carbón, con la sal necesaria, sin aportar nada más, respetando cada producto y también la calidad del producto que compramos, eso nos ayuda bastante.

¿Qué significa para usted trabajar en Palominos y qué aprendizajes le ha aportado?

Yo soy de Etchojoa y mi padre hacía comida para la gente allá, él cocinaba cosas como barbacoas, borrego a la malla, cabeza, comidas ancestrales que se cocinan enterradas en hoyos.

Mi padre disfrutaba mucho hacer eso y crecí con esa mentalidad, viéndolo a él y respetando cada ingrediente y dándole el proceso que se debe. En Palominos me encuentro con personas que hacen lo mismo para honrar el legado de Don César Pavlovich, que traen ese toque de tradición, entonces estoy como pez en el agua, me siento como en casa, como en mi familia.

“Estoy muy orgulloso de pertenecer a esta familia que me recuerda siempre mi esencia, que soy una persona de pueblo, de rancho, de tradición y eso significa mucho, porque cuando tú amas lo que haces, te sientes a gusto donde estás y todo fluye de manera perfecta”.

Héctor Modesto

Chef de Palominos Kino

Las recomendaciones del chef:

Para refrescar

El aguachile San Carlos, con miso en la base del plato y un ceviche de atún y salmón con aceite de jengibre y manzana verde y pepino, una fusión de sabores sencillos y completos que funciona genial como entrada.

Para comenzar

La panela a la parrilla.

Los cortes

El Rib Eye Prime, así como los cortes australianos Black Market, el Wagyu y el Porterhouse.

Del mar

La Pesca del Día, se maneja la especie róbalo con mantequilla de miso y puré de poro y papa.

Calidad que hace la diferencia

Manejar altos estándares de calidad en todos los insumos que se utilizan en los restaurantes Palominos, para preparar platillos con la magia de las manos de los equipos de cocina, hace la diferencia que apunta al éxito.

Pedro Armenta, chef de Palominos y quien tiene dos años en el cargo, destaca un punto importante en la preferencia de los comensales: la preparación y la fidelidad a la marca de los empleados, cuya entrega se refleja en productos de altos vuelos.

“La calidad de nosotros es muy alta y eso es un diferenciador muy grande ante los otros restaurantes, buscamos ser también lo más originales posible en insumos, preparación y presentación de los platillos”, manifestó.

¿Qué nos puede comentar del nivel de calidad de la carne que se maneja en Palominos?

Son estándares muy altos que vienen a nosotros desde el proveedor, checamos la calidad, el grosor, las fechas de corte. Manejamos cortes que tienen un puntaje de calidad muy alto.

Lo que más se mueve en el restaurante es el Rib Eye, nos piden mucho esta carne, que la verdad no la encuentran igual en otra parte, es muy difícil que encuentren la carne así de jugosa y en su punto, dependiendo del término en que se pida.

Respecto a los términos de cocción de la carne, ¿hay algunos específicos para cada corte?

El sonorense y en especial los clientes de Palominos son muy conocedores de carne, la verdad, y la mayoría de la gente, dependiendo del corte de carne que nos pidan, nos pide el término. Lo esencial y específico es el punto que se le da a la carne, para que quede una carne súper jugosa que casi se desbarata entre los cubiertos.

¿Por qué mostrar la carne al cliente cuando se le ofrece un corte?

Es súper importantísimo, para empezar y en primer punto para que el cliente sepa, que visualice lo que le estamos vendiendo y ofreciendo. El mesero está capacitado para señalar en la venta el grosor del corte, el nivel de marmoleo, su calidad, porque no es nomás agarrar la carne y echar el corte al asador.

¿Cuáles son los elementos que componen la experiencia de comer en Palominos?

La gente viene a celebrar cumpleaños, o eventos de negocios y aquí se le recibe con gusto desde que llegan, los llevan a su mesa y en lo que viene el mesero se les pone un servicio al centro de la mesa que contiene salsa bandera, salsa verde, frijolitos meneados y la famosísima tortilla sobaquera dorada que ellos pueden estar troceando.

Los postres son también otro elemento importante, contamos ahora con postres nuevos en el restaurante.

¿Quiénes componen su equipo y qué importancia tienen en el buen resultado de un platillo?

Somos 21 en la cocina, tenemos a unas guerreras de la cocina que tienen ya entre 10 y 15 años. Están los muchachos de las barras, que se encargan de ensaladas y postres, están las chicas de producción que nos especifican lo que vamos a ocupar para el siguiente día y el área de loza.

Y obviamente están los “masters” de la parrilla, ahí se encuentra el famosísimo Ramón Gurrola, que lidera el equipo de quienes mantienen los altísimos estándares de los términos en que los clientes piden la carne.

¿Cuál es el proceso para agregar nuevos platillos al menú?

El ingeniero Puebla está abierto a todas las ideas y todos los días nosotros estamos proponiendo novedades, renovaciones, como ingredientes de temporada o proteína que esté relacionada con la temporada del año.

Los directivos se reúnen con todos los restaurantes, se hacen propuestas, las presentamos, las montamos, los recreamos, en ocasiones se prueban los nuevos platillos y todos damos nuestra opinión y de esa forma vamos sacando los mejores platillos.

¿Qué hace la diferencia de Palominos a otros restaurantes de carnes?

En primer punto la calidad. La calidad de nosotros es muy alta y eso es un diferenciador muy grande ante los otros restaurantes. También buscamos ser lo más originales posible en cuanto a las salsas.

Un ejemplo, la papa que usamos en las parrilladas es del día, está recién horneada, la crema también es del día y el tocino con que la acompañamos encima es un diferenciador ante otros restaurantes. La presentación en placas que van humeando, las piedras de sal, los espárragos que le ponemos con un corte especial y su bandera, para que el cliente identifique al instante su corte.

¿Qué ha aprendido en este tiempo de trabajar en Palominos?

Me gustó mucho porque he aprendido más sobre las proteínas (carnes) de calidad y de altos estándares. He aprendido demasiado con el equipo con que trabajo que es uno de los mejores.

También tiene mucho que ver el trato que dan los dueños, porque nos hacen sentir cómodos, relajados, porque confían en nuestro trabajo y eso nos da luz verde para tomar decisiones y en base a esto estamos confortables, lo que nos ayuda a dar lo mejor de nosotros.

“En Palominos pones en práctica lo mucho o lo poco que sabes a diario y vas aprendiendo junto con tus compañeros porque tanto ellos como los dueños confían en tu trabajo y la verdad es que eso me da una gran satisfacción todos los días para dar lo mejor”.

Pedro Armenta

Chef de Palominos

Las recomendaciones del chef:

Para consentir

La recomendación del chef Pedro Armenta es básica: Que vayan a Restaurante Palominos a comer a gusto, relajados y como en casa, ya que todo el personal tiene la consigna de consentirlos desde la bienvenida.