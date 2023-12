Cobertón El Imparcial 2023: Guadalupe necesita cobijas, pero también quiere un trabajo

Hermosillo, Sonora.- Con el apoyo de sus vecinos Guadalupe Munguía Munguía, de 77 años de edad, ha logrado sobrevivir durante el último año, ya que apenas cuenta con un techo para refugiarse de las heladas de esta temporada invernal, en la invasión Tres Reinas.

Guadalupe es oriundo de Nácori Chico, ubicado en la Sierra Alta del Oriente de Sonora, de donde salió hace varios años con destino a Hermosillo para trabajar en un taller localizado en la colonia Las Minitas. Aseguró que un año atrás tenía trabajo ahí, pero el propietario vendió el negocio y, además de quedarse sin trabajo, se quedó sin hogar, ya que ahí mismo vivía porque cuidaba el lugar.

Y pues ahí la voy pasando con lo que me dan los vecinos”, dijo, “y como lo que me den, pero casi siempre frijolitos y cuando me prestan 20 pesos, compro tortillas, si no, así puros”.