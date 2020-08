Claudia Pavlovich reconoce trabajo ante Covid-19 en Sonora; pide "no bajar la guardia"

HERMOSILLO, Sonora.- La Gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano, reconoció el trabajo que han realizado los presidentes municipales del Estado ante la pandemia por el Covid-19, pero pidió no bajar la guardia aunque la región esté en semáforo naranja.

En una reunión virtual que la mandataria sostuvo con los 72 alcaldes y alcaldesas del Estado y funcionarios estatales, señaló que aún falta tiempo para que esta pandemia acabe, por lo que la toma de decisiones fuertes es esencial para estar combatiendo la enfermedad.

“Han sido decisiones muy complicadas porque se que todos hemos tenido que escoger entre una convivencia, la salud y el hecho de la famosa reapertura, la cual sin duda tiene que ser con mucho cuidado.

“A nivel nacional cuando nos presentan los semáforos, los que estaban en rojo pasaban a naranja, y los que estaban en naranja pasaban a rojo, por eso cuando a mi me pasaron naranja les dijo que no cantemos victoria porque vamos a volver a rojo si nos descoordinados”, señaló.

Ante este trabajo que cada alcalde y alcaldesa realiza en su municipio, indicó que se debe de ser responsable con los más vulnerables, con los que perdieron su empleo, con los adultos mayores y con las familias vulnerables.

La encargada del Poder Ejecutivo recalcó que se ha dado una gran lucha por cada uno de los municipios, aunque aún hay personas que no creen en el Covid-19, pero no por ello se va a bajar la guardia, al contrario, se reforzarán los trabajos de prevención.

Por su parte la alcaldesa de Hermosillo dijo que se han tomado medidas expresas y se seguirán tomando en caso de que haya riesgo de rebrote de contagios

“Voy a seguir y estaré lista, esperemos que no sea así pero lo he dicho y lo repito, si volviésemos a enfrentar un rebrote no dudaré en tomar decisiones que sean difíciles pero que protejan la vida de las personas”, manifestó.

En algunos otros municipios, se tomaron medidas como blindar la entrada y salida del municipio, así como de poner toque de queda para evitar la movilidad de los ciudadanos.

Ramón Antonio Díaz Nieblas, presidente municipal de Huatabampo, recalcó que para hacerle frente a la pandemia y proteger a sus ciudadanos, aún están cerradas las playas y al principio de la contingencia se cerraron negocios no esenciales.

En el municipio de Caborca, su presidente municipal Librado Macías González, explicó que algunas medidas no fueron bien vistas, aún así se protegió a la ciudadanía, pero ahora con la reactivación económica implementarán nuevas medidas.

“A los negocios no esenciales que ya van a reabrir se les solicitó firmar una carta compromiso y si no cumplen con esa carta les cerramos el negocio, esto aplica para zapaterías, tiendas de ropa y negocios que estaban catalogados como no esenciales”, agregó.

Durante la reunión algunos alcaldes y alcaldesas dijeron que seguirán trabajando por el bien común y por la salud de sus ciudadanos.