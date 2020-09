Ciudadanos exponen posturas sobre el aborto

HERMOSILLO.- Buscan proteger la vida de los no nacidos, ciudadanos exponen sus posturas sobre el derecho a vivir de los niños nonatos y su rechazo al aborto.



HABLANDO CLARO

Nancy Burruel de Salcido opina: los medios de comunicación han difundido profusamente el discurso feminista-abortista y lo han llevado a las masas, pero por más que lo intentan, las masas no aceptan el aborto.



Y aunque las abortistas usan eufemismos como “interrupción del embarazo” para evitar decir aborto, todos sabemos que cuando se interrumpe algo se puede reanudar y que cuando se aborta, no se puede resucitar al que se mata.



“El derecho a decidir sobre su propio cuerpo” es otra mentira, pues ellas no se matan a sí mismas, sino al inocente en su vientre. Decir que el feto es sólo un saco de células niega lo que la ciencia afirma: Que desde el instante de la concepción inicia el proceso evolutivo de ese ser humano único e irrepetible que cuenta con un ADN propio, distinto al de su madre.

“Evidenciando la manipulación detrás del discurso abortista y

hablando claro yo les diría a las feministas: Son minoría y#NoHablenPorTodas”, indicó, Nancy Burruel de Salcido.

Su mayor mentira es decir que “miles de mujeres” mueren por aborto clandestino al año, pero Inegi señala que en todo el País, durante el 2017, hubo sólo 51 muertes por aborto (considerando los abortos espontáneos), contra más de 66 mil por enfermedades del corazón, 54 mil por diabetes, 43 mil por cáncer, 17 mil por cerebrovasculares, 5,400 por inanición. Estos si son verdaderos problemas de salud pública y no se ve a las feministas reclamando políticas públicas a su favor.



Si a las abortistas les importara la mujer le hablarían de las complicaciones que conlleva un aborto: Que pueden sufrir perforación de útero y hemorragias, que pueden quedar estériles, que el 17% tiene complicaciones en sus posteriores embarazos, que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, que pueden tener trastornos sicológicos como sensación de pérdida, depresión, inclinación al suicidio, que son cinco veces más propensas a las adicciones, y que un tercio de las mujeres que abortaron al final no están satisfechas con la decisión que tomaron.



EL PRIMER DERECHO HUMANO

"Como legisladora he denunciado que en mi Patria, México, se pretende legalizar, impunemente, el asesinato de seres humanos por nacer, distorsionando el propósito del Derecho y las funciones del Estado, para favorecer iniciativas cuya sed por la sangre de vidas inocentes, es insaciable, puntualizó Elsa Méndez.



Frente a este atropello contra la dignidad humana no puedo más que levantar enérgicamente mi voz contra los profetas de la muerte, que a través de operadores internacionales (ONGs), que no pagan impuestos, que no rinden cuentas a los mexicanos y que nadie ha elegido, pretenden imponernos estas aberraciones jurídicas que atentan directamente contra la vida de los mexicanos.



Debemos tener claro cuál es el propósito de los derechos humanos y los diferentes tratados que México ha suscrito, que tutelan el primer derecho, que es el derecho a la vida, desde el vientre materno.

“¡Cuando la pérdida de un ser humano ya no te conmueve, el término humano ya no te define!”,comentó Elsa Méndez, diputada de Querétaro.

LA FAMILIA Y EL ABORTO



Marcial Padilla indicó: "Sin vida, ningún otro derecho puede derivarse. La defensa de la vida garantiza el ejercicio de todos los demás derechos; no garantizarla es un imposible jurídico que convertiría a nuestro País en un país inhumano, que acaba con la vida y pisotea la dignidad humana, situación con la cual no pienso colaborar ni con mi silencio ni con mi indiferencia.



Al despenalizar el aborto se pretende, con la venia del Estado, otorgar permiso jurídico para arrebatar la vida de alguien que no puede defenderse, ni objetar; un ser humano inocente, que transita con vitalidad y viabilidad dentro del vientre materno durante su formación y desarrollo.



Por esta razón exijo a gobernantes y legisladores cumplir su palabra de representar y defender dignamente a los mexicanos y a no tener miedo. Es nuestro derecho y nuestra razón de ser como Estado, el defenderlos.



Los cambios en la familia influyen sobre la percepción acerca del aborto. ¿Cómo ha cambiado la familia? En los últimos 40 años vemos esto: En los ochenta había siete divorcios por cada 100 matrimonios, hoy vemos 28 divorcios por cada 100 matrimonios.



Además el Inegi reporta que el grupo de población que más se divorcia está entre los que tienen 21 o más años de matrimonio. Por otro lado, hoy son más los que viven en unión libre que casados. Esta gran inestabilidad en los núcleos familiares puede ser factor de embarazos en condiciones no óptimas y que lleve a invisibilizar al hijo en gestación.



Se requieren políticas públicas que apoyen la estabilidad de los núcleos familiares, para que haya condiciones que favorezcan que la madre y el hijo sean protegidos plenamente. El fortalecimiento del núcleo familiar es un bien de toda la sociedad.



Recordemos que un aborto electivo o provocado le quita la vida a un ser humano antes de nacer.



Legalizarlo (el aborto) implicaría arrebatar la protección jurídica y discriminar a un ser humano en la etapa inicial de su vida”, concluyó Marcial Padilla, Representante de ConParticipación.

LA RESPUESTA NO ES EL ABORTO SINO LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

Definitivo: El Estado ha fallado en generar políticas públicas que protejan a la mujer embarazada y le permitan vivir una maternidad con justicia y equidad, puntualizó Karla Salcido, Integrante de Poder Sonora.



Tras más de catorce años de su legalización en la CdMx, el aborto ha probado ser una medida paliativa fallida que, no atiende la problemática de raíz, no acaba con las muertes maternas por aborto, no disminuye la incidencia de embarazos no planeados e incentiva una vida sexual desordenada e irresponsable, pues las cifras de reincidencia muestran que se usa como método de control natal. Por si fuera poco, en nuestro País, contamos con un sistema de salud público ya colapsado.



Los grupos provida exigimos al Gobierno políticas públicas que verdaderamente: Generen condiciones de vida dignas para las mujeres embarazadas y sus familias; les otorguen servicios de salud de calidad; creen centros de alojamiento, acompañamiento y capacitación laboral a mujeres en situación vulnerable.



También otorguen a la madre trabajadora horarios flexibles, guarderías, bonos para leche, pañales etc; finquen responsabilidades al padre biológico desde el embarazo; se eficienticen los procesos de adopción y se concedan estímulos fiscales a familias que adopten.



Exigimos al Estado que deje de hipersexualizar a nuestros niños a través de la educación y al contrario, garantice una educación sexual apegada a la ciencia, y a valores universales como el respeto, el compromiso, el autocontrol, la responsabilidad, el amor y sobretodo, sea acorde al desarrollo intelectual y madurez afectiva del menor.



Estas medidas preventivas repercutirán en el ejercicio de una sexualidad responsable, que responde a un proyecto de vida y a una adecuada planificación familiar. Y para quienes han decidido no tener hijos, proveer subsidios para procedimientos de esterilización temporal y permanente.



Porque el derecho a decidir debe ejercerse antes de una relación sexual, y no después. cuando ya se ha engendrado un hijo. #MéxicoDefiendeLaVida”,

Karla Salcido.



CÓMO TRANSFORMAR UNA IDEA DESCABELLADA EN UNA IDEA "ACEPTABLE"



Marcela Armenta comentó que existe una metodología infalible que lleva a la sociedad de la mano para que una idea en principio descabellada sea sutilmente implantada como “buena”. Esta es la Ventana de Overton.

Hacen transitar temas como el incesto, el aborto o la pedofilia, de “impensable” a lo “radical”, a lo “aceptable”, a lo “sensato”, a lo “popular” y finalmente como “un derecho”. Simulemos con la pedofilia, ubicada en el nivel más bajo de aceptación:

Etapa 1:

De lo impensable a lo radical. El tema tabú se aborda “científicamente”. Se plantea como una práctica ancestral en cierta tribu y se abre el tema cobijándose en la libertad de expresión. Se crea un grupo extremo y ruidoso que defienda esa “cultura” milenaria. Los medios lo difunden. Resultado: El tabú desaparece y el tema comienza a debatirse. Ya se pasó del rechazo a una actitud “permisiva”.

Etapa 2:

De lo radical a lo aceptable. Se crean eufemismos para eliminar la carga de repudio social de la palabra y se evita lo que infiera abuso del adulto frente a la vulnerabilidad del menor: Ya no dirán pedofilia sino “intimidad intergeneracional con consentimiento”. Se le elimina de las “enfermedades de desorden sexual” y se clasifica como una “orientación sexual”. Se difunden precedentes (reales o ficticios) de legitimización de la pedofilia en otras culturas, ahora sólo importa el consentimiento del menor. Se tacha de fóbico e intolerante a quienes se oponen. Resultado: Comienza a ser viable la posibilidad de su legalización.

Etapa 3:

de lo aceptable a lo sensato. Se modifican leyes sobre edad de consentimiento. Se difunden y fortalecen los colectivos que apoyan la conducta. Los medios difunden ideas como: “Es una predisposición genética”,“no se debe discriminar por preferencia sexual”, “los menores tienen derechos sexuales y reproductivos”,“el menor tiene derecho al placer y al consentimiento sexual”. Resultado: Se inventan y promueven nuevos falsos derechos que lo justifiquen.

Etapa 4:

De lo sensato a lo popular: Influencers, artistas, partidos políticos, asociaciones comienzan a promover abiertamente el tema. TedTalks, podcasts, películas, series, letras de canciones, inundan redes sociales. Resultado: Hipersexualización del menor, normalización de la relación sexual adulto/niño y victimización del perpetrador.

Etapa 5:

De lo popular a lo político: Los grupos de presión consolidan políticamente su discurso. Se difunde una falsa percepción de aceptación social mayoritaria. Se prepara la legislación para su inminente legalización. Resultado: La sociedad sufre una ruptura. Las normas de convivencia humana se vulneran con la adopción de las nuevas leyes.