Cita FGR a declarar a ex directora de Ecología y tres funcionarios más por multilacion de rayas

HERMOSILLO, Sonora.- La ex directora de Ecología y tres funcionarios más fueron citados a declarar en la Fiscalía General de la República (FGR) por la mutilación de mantarrayas que llevaron a cabo previo a la Semana Santa en la playa Huatabampito.

El delegado de la FGR en Sonora Francisco Sergio Méndez, informó que el personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente acudió al balneario de Huatabampo para llevar a cabo un estudio del impacto ambiental que provocaron los responsables de ordenar y consumar el retiro del aguijón de estos ejemplares.

La verdad no son tantos, no son esa gran cantidad que se mencionó y que el ecosistema, no es así, no fueron en grandes cantidades", aseguró.