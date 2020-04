Choferes de Uber reparten despensas  en colonias marginadas de Navojoa

NAVOJOA, Sonora.- Choferes de Uber en Navojoa se organizaron para recolectar y repartir despensas a personas de escasos recursos de diferentes colonias marginadas de la ciudad.

Pese a que los trabajadores del volante no la están pasando bien con la contingencia sanitaria por el Covid-19, pues sus ingresos bajaron, Juan Ramón Barreras, chofer, dijo que hay personas aún más necesitadas.

La idea surgió porque me solicitaron un viaje, acudí al llamado y era una persona de avanzada edad, y al ir platicando me dijo su situación, me relató todo y dije pues esta persona necesita ayuda y a base de eso surgió la idea”, abundó.