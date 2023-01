César Parra Ruiz: Maestro del doblaje y la locución

Su ingreso en la locución fue a edad temprana como operador, locutor y voz oficial en Grupo Radio S.A.; desde entonces ha realizado trabajo de voz e incursionado en otras áreas que lo acercaron a conocer su pasión: el doblaje.



En 2003 fundó su empresa SDV: Servicios de Voz y gracias a ello, su talento le ha dado la vuelta al mundo al trabajar como ‘international voice over talent’ de importantes marcas; cabe destacar que junto a su familia, ganó el concurso que los llevó a participar en el doblaje de la película “La Familia del Futuro” de Walt Disney Pictures.

¿Qué sientes al ser reconocido como un “máster” del doblaje y la locución?



“Es un honor que se me designe de esta manera; yo me veo a mí mismo como un pionero del ‘voice over talent’, representa un gran orgullo a título personal y como sonorense, yo siempre traigo la camiseta bien puesta y considero que todos los logros obtenidos son para Sonora”.

¿A qué retos te enfrentas comúnmente con el doblaje?



“Cada proyecto es muy distinto al otro, pues son personajes diferentes o públicos diferentes; lo que tienes que hacer es entender la escena, el contexto, la psicología del personaje y otras cosas para hacer tu interpretación y que puedas transmitir no sólo palabras, sino emociones y energía”.

¿Cuál ha sido tu trabajo favorito?



“El primer trabajo nunca lo olvidas y fue ‘La Familia del Futuro’, en la que participé con mi familia; después, ‘The Legend of the Secret Past’, mi participación en ‘Los Simpson’ y sin duda, ‘Call of Duty’, donde doblo a un personaje nuevo”.

En este punto de tu carrera, ¿con qué sueñas?



“Sueño con hacer que Hermosillo sea la meca del doblaje y no solamente para la ciudad, sino para toda Latinoamérica: ya estamos trabajando en ello y creo que lo vamos a lograr”.

Un mensaje para los lectores de EL IMPARCIAL:



“Cuando quieran dedicarse a algo identifiquen si es realmente su sueño, y vayan por él; visualízate obteniendo lo que deseas, haz un plan, prepárate, atrévete: que los otros no vivan tu vida, vive la tuya”.



