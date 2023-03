Celebra Cimarrones de Sonora segundo torneo de padel con sus socios

Con la presencia de la gran mayoría de sus socios comerciales, el Club Cimarrones de Sonora celebró este jueves su segundo torneo de padel y se aseguró de seguir manteniendo activas sus distintas dinámicas dentro del Club de Negocios.

El evento tuvo lugar en las instalaciones de Padel Zone, en Hermosillo, donde los más de 30 invitados pudieron desempolvar sus habilidades con la raqueta y al mismo tiempo interactuar de manera casual mientras observaban por televisión el juego entre Cimarrones y Tapatío.

“Este torneo de padel es parte del programa Club de Negocios del Club Cimarrones de Sonora, en el cual juntamos a todos nuestros aliados estratégicos, nos juntamos más o menos cada seis u ocho semanas con distintas actividades.

“Algunas actividades son lúdicas, otras son académicas. A veces traemos invitados especiales para que nos platiquen un poco más de cómo funciona el negocio y cómo pueden sacar el máximo provecho de las alianzas que todos tienen con Cimarrones”, comentó Pablo Hernández, director de negocios de Cimarrones.

Como anfitrión del evento, el director general de Padel Zone, David Greco, agradeció la presencia del Club de la Liga Expansión MX y sus aliados, al mismo tiempo que extendió una invitación al público para que se acerquen y conozcan un poco más de lo que es el deporte del padel.

“Yo no los conocía, porque ellos habían hecho el primer torneo el año pasado y yo no estuve. Una mañana me desperté y me desayuné con esto que es tan lindo, y que cada vez que lo hagamos lo vamos a mejorar, vamos a trabajar para mejorarlo.

“Con Cimarrones tenemos una relación de buena onda, de buenos intereses. Nosotros no somos socios aún, pero espero que podamos trabajar unidos y que podamos lograr muchas cosas por el desarrollo de nuestro deporte, que está naciendo”, expuso.