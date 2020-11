Causa estragos falta de agua en Navojoa

NAVOJOA.- Desabasto de agua en colonias y comunidades, árboles secos en los márgenes del río Mayo y mortandad de ganado son algunos de los estragos que ha dejado en la ciudad, hasta ahora, la peor sequía en los últimos 60 años, coincidieron representantes de sectores y ciudadanos.

Lizeth Mendoza, habitante de la comunidad de El Mezquital, ubicado a 10 kilómetros del casco urbano de la ciudad, manifestó que el agua les llega por breves instantes, por lo que tienen que estar pendientes para llenar sus recipientes.

“Sí batallamos porque llega el agua un ratito nada más y no tiene hora para llegar, tenemos que estar atentos”, aseveró.

Alejandra Zárate, de la colonia Laureles, dijo que el recibo de cobro del servicio llega puntual, pero el vital líquido no.

Tenemos mucho tiempo batallando con el agua, sale muy poquita”, manifestó, “para llenar una cubeta tarda más de una hora”.

Guadalupe Félix, vecina de la colonia Constitución, opinó que el problema de desabasto de agua en la ciudad es añejo y en administraciones municipales anteriores se debió contemplar proyectos para prevenir la sequía que se vive este año.

“El río Mayo está seco porque las administraciones pasadas no fueron responsables, ahora a la nueva la están haciendo responsable”, agregó, “aquí cerca hay un pozo ¿y por qué no se echa una red y se riega a goteo todo el año?”.

José Darío Wong, residente de la colonia Jacarandas, manifestó que en dicho sector el agua sale a cuentagotas y tienen que desvelarse para recolectar lo poco que sale.

La falta del líquido vital acabó con los álamos antiguos del margen del río Mayo, los cuales, pese al esfuerzo de autoridades de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, no fue posible rescatarlos todos.

Cristian Alberto Corral Mendívil, director de Ecología municipal, dijo que, en lo que va de la temporada, llovió sólo en cuatro ocasiones en la ciudad y los mantos acuíferos no lograron recuperarse.

“Desgraciadamente tuvimos cuatro precipitaciones y sólo una fue de consideración; desgraciadamente no fueron suficientes para que se reactivaran los mantos acuíferos”, enfatizó.

Aunque intentaron rescatar los 45 álamos secos, no ha sido posible hasta el momento, pero seguirán intentándolo, agregó.

Aseveró que en marzo del próximo año iniciarán con la reforestación del lugar.

Los álamos del río Mayo no resistieron los estragos de la sequía.

NAVOJOA ESTÁ SECO

Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos, regidor presidente de la comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, reconoció que Navojoa vive un serio problema por la falta de agua, pues el 90% de las colonias tienen algún tipo de problema con el suministro.

“Es más fácil decirte qué colonias no tienen problemas con el agua que mencionarte las que sí tienen problemas”, expresó.

La falta de proyectos a largo plazo, el no invertir en equipo para mejorar la eficiencia del suministro y perforar más pozos causó que hoy en día se carezca de agua, denunció.

“El problema es que las administraciones no le han invertido, no compran equipo y te puedo asegurar que toda la red de suministro es obsoleta, no sirve, los pozos no se recargaron por la falta de lluvias”, puntualizó.

José Antonio Sánchez, vocero oficial del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, manifestó que se han realizado obras importantes para mejorar el servicio, pero el desabasto en algunas colonias se debe a que se está viviendo una sequía generalizada.

“Siempre se está atendiendo a la ciudadanía; hay colonias donde por su ubicación es menos la presión y donde llega a haber problemas de desbasto por descompostura de algún pozo, a la gente se le provee agua en pipas”, subrayó.

SUFRE EL GANADO

También al ganado la sequía cobró factura, con la muerte de más de 400 cabezas, manifestó Ricardo Flores Argüelles, presidente de la Asociación Ganadera Local.

“Sin agua no hay pastura en los agostaderos; ha sido algo muy duro para el sector”, mencionó.

La muerte de esa cantidad de ganado representa pérdidas de unos 6 millones de pesos para los productores, precisó, quienes optaron por subastar animales que ya no son productivos para salvaguardar al ganado joven.

“Una de las medidas para prevenir la mortandad del ganado fue la del desalojo de animales improductivos; los productores desde el mes pasado empezaron a desalojar vacas viejas y toros infértiles”, recalcó.

Ante el desabasto de agua en algunas comunidades, ciudadanos se surten en canales de riego.

PARA SABER

Navojoa cuenta con 23 pozos, de los cuales 19 están operando y lo hacen al 65%, por la sequía y problemas de mantenimiento, según información de la presidencia de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Cabildo Navojoa

CON BAJA PRESIÓN

Colonias con problema de baja presión de agua en Navojoa:

Sonora.

Aviación.

Jacarandas.

Nogalitos.

Allende.

Pueblo Viejo.

Laureles.

El Mezquital.

Tierra Blanca.

Deportiva.

Moderna.

Pueblo Nuevo.

Tetanchopo.

Ampliación López Nogales.

Fuente: Presidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Cabildo de Navojoa.