Caso de enfermero ciclista atropellado en Hermosillo podría investigarse como homicidio doloso

HERMOSILLO, Sonora.- El caso del ciclista que murió atropellado en la prolongación del bulevar Morelos casi Carretera federal 15 puede cambiar de homicidio culposo a doloso, informó Claudia Indira Contreras Córdova.



La Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) explicó que el presunto responsable de arrollar al enfermero Francisco Raúl Pacheco Coronado, el pasado 31 de diciembre del 2022, era compañero de trabajo del afectado.



Fueron algunas situaciones ahí que nos participaron de tal manera que ampliar la investigación para ver si efectivamente el delito era culposo o doloso, de ahí que se extendió digamos porque necesitábamos otros datos de prueba”.





“Mayores entrevistas, pero ha ido caminando bien el asunto, yo creo que en breve también podré comentar algún otro avance”, dijo.

Aún no hay detenidos por atropellamiento del enfermero



Personas detenidas por el atropellamiento del ciclista Francisco Raúl Pacheco Coronado aún no hay, aclaró, aunque el pasado 4 de enero del 2023 se aseguró el vehículo pick, up blanco en la colonia Modelo que arrolló al ciclista y enfermero.



“Ahí había un debate si había un delito culposo, un accidente o si había una intencionalidad lo cual ha conllevado a que nosotros realicemos mayores actos de investigación para poder tener la certeza y la verdad jurídica”, mencionó.



El dueño de la unidad pick up asegurada en este caso no era quien conducía el carro en el momento del percance, sino otra persona que es buscada.