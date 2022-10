Captan cohete y su destello en cielo de Sonora; fue lanzado por SpaceX de Elon Musk

HERMOSILLO, Sonora.- Un cohete y su destello fueron captados surcando el cielo de Sonora la tarde de este jueves 27 de octubre.

Desde varios puntos, los hermosillenses pudieron grabar el avance del luminoso objeto que iluminó los cielos. Se trató de un lanzamiento de cohete por parte de la compañía SpaceX, de Elon Musk.

Desde hace unos meses, SpaceX ha lanzado un gran lote de sus satélites de banda ancha Starlink y aterrizaron en un barco en el mar.

SpaceX, de Elon Musk, lanza cohete y se ve en Sonora

Un cohete Falcon 9 con 53 satélites Starlink fue programado para despegar de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg de California este día por la tarde.



La primera etapa del Falcon 9 regresó a la Tierra y realizó un aterrizaje preciso poco menos de nueve minutos después del lanzamiento en la nave no tripulada Of Course I Still Love You de SpaceX, que estaba estacionada en el Océano Pacífico.

El cohete fue visto desde lugares como Nevada; Arizona; y Sonora, Baja California; el despegue ocurre mucho después de la puesta del sol local y puede producir una buena exhibición cuando el penacho de escape del cohete se suspende en el cielo crepuscular mientras es iluminado por el Sol.