Cancela Federación concesiones para explotar litio en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO GH.- El Gobierno federal canceló nueve concesiones, entre ellas la del proyecto Sonora para explotar litio, a la empresa china Ganfeng Lithium, informó la compañía a sus inversionistas desde el 29 de agosto de este año.

De acuerdo con el documento “Interim Results Announcement for the six months ended 30 june 2023” publicado en la página oficial de la empresa, la Dirección General de Minas (DGM) canceló las concesiones mientras la compañía sostenía conversaciones para llegar a un acuerdo con la Secretaría de Economía (SE).

Mientras la Compañía mantenía conversaciones con la Secretaría de Economía como se han descrito anteriormente, la Dirección General de Minas inició una revisión de nueve de las concesiones de litio en poder de las subsidiarias mexicanas, incluyendo la principales concesiones de litio para el Proyecto Sonora”, informó la compañía.

La Federación, de acuerdo con el documento, argumentó que la compañía no cumplió con las inversiones mínimas entre 2017 y 2021, a pesar de la amplía evidencia de que sí lo hizo, refiere la misma empresa.

“La DGM ha emitido un comunicado formal de aviso de decisión a las subsidiarias mexicanas en agosto de 2023, indicando que las nueve concesiones de litio antes mencionadas fueron canceladas”, indicó.

NO HABÍA OBJETADO

Ganfeng Lithium afirmó que el Gobierno mexicano no realizó ninguna objeción sobre el cumplimiento de la inversión, hasta que “recientemente notificó a la compañía que supuestamente no se cumplieron sus obligaciones mínimas de inversión y tomó medidas para cancelar las concesiones de litio”.

Las cancelaciones de concesiones de litio emitidas por la DGM no son definitivas. Dependiendo del progreso de las acciones futuras de la compañía y del resultado de las cuestiones antes mencionadas, si las cancelaciones serán revocadas o se mantienen vigentes y el alcance de las concesiones afectadas aún es incierto”, informó la empresa.

Grupo Healy solicitó a la Dirección General de Minas a través de Comunicación Social de la Secretaría de Economía una postura sobre la cancelación de las concesiones, pero hasta ayer por la tarde no hubo respuesta.

SE ESTÁ AVANZANDO EN LA NACIONALIZACIÓN: AMLO

Al ser cuestionado sobre la cancelación de las concesiones a Ganfeng Lithium en Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se está avanzando en la nacionalización del litio.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario fue cuestionado sobre los alcances de la decisión de cancelar las concesiones a la compañía china.

Sí, sobre esto último se está avanzando. Ya es una decisión que se tomó de la nacionalización del litio”, contestó.

El mandatario afirmó que el mineral es estratégico para el desarrollo futuro de Sonora y del País.