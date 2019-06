Calles en mal estado y no hay recursos para el recarpeteo

AGUA PRIETA, Sonora.- Las piedras destacan en lo que queda de pavimento en algunas calles que requieren reacarpeteo, pero autoridades municipales no tienen los recursos económicos para atacar este problema.



El director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, José Ursus Martínez Corral, señaló que por lo pronto no hay un programa de recarpeteo porque no hay un presupuesto asignado para esto.



"El Gobierno municipal depende de los presupuestos asignados, ya sea estatales o federales. Ahorita el presupuesto federal en lo que compete a ciudades fronterizas en el Estado de Sonora únicamente fueron Nogales y San Luis (Río Colorado)", detalló.



Se prevé que el próximo año se asigne presupuesto para la frontera de Agua Prieta y no sólo para recarpeteo, sino también para pavimentar calles y rescate de espacios públicos, entre otros, aseguró.



"Son programas muy ambiciosos, pero este año en sí no tenemos presupuesto, ahora, de los fondos propios o recursos propios municipales pues tampoco tenemos la cantidad como para poder solventar los gastos", refirió.



Aunque se ha tratado de mantener las vialidades de la mejor manera con bacheo constante, dijo, para lo cual diariamente dos cuadrillas trabajan en bachear las rutas más importantes y después las secundarias.



SÓLO PARA CARRETERA



Mientras que en la ciudad las calles requieren de recarpeteo, éste se realiza en la carretera que atraviesa la ciudad, lo que ha causado comentarios negativos de los ciudadanos.



Sin embargo el director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas aclaró que el recarpeteo de la carretera, desde la avenida 6 a la 40, es una obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).



Para el ciudadano Carlos Torres el estado de las calles no está en óptimas condiciones, incluso la que pasa frente a su casa desprende cada día más piedras precisamente por la falta de pavimento, opinó.



En cambio Verónica Patricia Ponce consideró que algunas calles sí las han reparado, como la 20, avenida 10, que era la que le afectaba por transitar en esa área diariamente, aunque todavía falta.



Reynaldo Romero López afirmó que las calles de Agua Prieta están "como cartera de huevos" y cree que deberían darle mantenimiento a todas por el deterioro que registran.



A LA ESPERA



Por lo pronto el Gobierno municipal no tiene recursos económicos para atender esta problemática, pero el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano comentó que están en espera de recursos extraordinarios y no han dejado de tocar puertas.



Aunque no comparte la opinión de algunos ciudadanos que le han comentado que las calles están destrozadas, mencionó José Ursus Martínez Corral.



"Yo digamos, diariamente circulo en la 35, pues a lo mejor, no sé por lo mismo, de repente sale un bachecito, o por la avenida 6, o sea no es tanta la crisis de que están 100% destrozadas (las calles).



"De hecho rehabilitamos cuatro cruceros y los rehabilitamos con concreto y aparte hemos rehabilitado otras áreas que en suma dan casi los 2 mil 500 metros de asfalto", señaló.



El pasado miércoles comenzaron las obras de recarpeteo en la carretera que atraviesa la ciudad, sin embargo es una obra a cargo de personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.