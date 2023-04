Califican de "inútil" mutilación de mantarrayas para Semana Santa en CIAD

HUATABAMPO, Sonora.- Como una “acción inútil” y que deja a la mantarraya sin el instrumento de defensa y caza, calificó, Jacqueline García Hernández, investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C (CIAD), el qué autoridades de ecología municipal retiraron el aguijón a dicha especie para evitar que piquen a los bañistas.

No creo que sea para nada eficiente ni recomendable hacer estas medidas”, subrayó, “se me hace algo inútil y que las poblaciones se muevan, lo único que van a afectar al público, las dejan sin su herramienta para cazar, has de cuenta que las mataron”.