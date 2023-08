Caborca: Fernanda pide de regalo de cumpleaños croquetas para donarlas a albergue canino

CABORCA, Sonora.- Aunque inusual, el cumpleaños de la caborquense Fernanda Rivera se vio resplandecido por un noble gesto de empatía hacia decenas de caninos del Albergue Caborca a quienes hará felices por unos cuantos días, mientras les duren las croquetas que recibió de regalo, a expresa petición de ella, para cada uno de sus invitados.

A pesar de estar residiendo, actualmente, en Tecate, Baja California, con su esposo, vino a celebrar sus cumpleaños a Caborca con familiares y amigos cercanos con la única condición que su regalo se tradujera en croquetas.

La razón: ella es fiel amante y protectora de las mascotas caninas, ya que incluso ha adoptado a 9 de ellas que deambulaban en situación de calle, y enfermos. Primeramente, los curó y luego los adoptó.

Siempre me ha gustado apoyar a los perros y ahora que vine para Caborca, no quise regresarme a Tecate con la congoja de que no tenían alimento. Cada vez que vengo apoyo al albergue con lo que puedo o les mando algo para que coman los animalitos. Pobrecitos ellos solamente quieren ser felices y son muy fieles y agradecidos”, externó.