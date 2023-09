"CFE no hará cortes de luz", revela Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- Comisión Federal de Electricidad no hará cortes de luz, como parte de los acuerdos realizados con el Gobierno del Estado, reveló Alfonso Durazo Montaño.

“No va a haber cortes de luz, obviamente el recibo se tiene que pagar, pero el acuerdo es que habrá una negociación particular con cada uno de los consumidores para acordar un prorrateo del pago que iría desde ahora en septiembre hasta el mes de diciembre”, anunció en conferencia de prensa el Gobernador.

En su conferencia de los martes dio a conocer los acuerdos a los que ha llegado tras sostener dos reuniones con Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“¿Qué pasó con los recibos que frente a una altísima demanda de electricidad derivado del calor? Se pasa de una tarifa de 300 kw a la tarifa de 301 a mil 200 que pasaba de .72 a .91”, precisó. “Luego había otra tarifa de mil 200 a mil 500 que esa tenía un rango de 2.21 pesos, es decir, subiendo de rango, la tarifa se multiplica”, añadió.

“Ahora quedan sólo dos tarifas, en lugar de tres, y las dos subsidiadas. La primera de 0 a 300 de 0 a mil 200 con la misma de .727”, agregó el mandatario estatal. "Y el segundo rango, que es intermedio superior, pasa de mil 200 a mil 500 pero ya no con la tarifa de 2.21, sino con una tarifa de .91. En estos dos rangos está el 53% del consumo en Hermosillo”, afirmó.

El subsidio se va a duplicar a mil 200 millones de pesos, reveló finalmente el mandatario estatal en la rueda de prensa que está en proceso.

"Los servicios que estén cortados hay que acercarse a la CFE para hacer el convenio y se reconectan inmediatamente”, aseguró José Martín Mendoza Hernández, director general a nivel nacional de CFE suministración de servicios básicos.

No debe de haber razón para que se solicite un aval (en los convenios de CFE) porque de no llegar a un acuerdo simple y sencillamente se te suspende el servicio, ya no se te presta."

“Si fuera necesario un aval pues lo otorga el Gobierno del Estado, pero no debe de ser así”, declaró el Gobernador del Estado.