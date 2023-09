Buscará Wílmer Ríos ganarse otra oportunidad en el extranjero

Aunque el sueño de jugar en Grandes Ligas no pudo cumplirse este año para Wílmer Ríos, el abridor estelar de Naranjeros de Hermosillo ya se integró a los entrenamientos en el Estadio Fernando Valenzuela y se declaró listo para buscar el ansiado título en la Liga Mexicana de Pacífico.

Ahí mismo, el sinaloense confesó que le hubiera gustado asistir al Clásico Mundial de Beisbol 2023, y que no fue su firma con los Rojos de Cincinnati lo que impidió que formara parte de esa Selección de México que alcanzó el tercer lugar.

“Sí, en parte, fue que me sacaron de la Selección porque yo iba a ir con Cincinnati y estaba la posibilidad de que no me dejaran lanzar, lo cual yo ya había hablado desde hace mucho, de que estaba la oportunidad de ir al Clásico; yo quería ir, y ya había luz verde por parte de Cincinnati de que yo fuera.

“Hubo unos malentendidos entre los mismos directivos de la Selección, que fueron los que optaron por sacarme. De mí no dependió tampoco eso, son cosas que yo no puedo controlar. En mi temporada de verano se demostró que yo estaba bien, que yo estaba listo”, comentó.

 

A final de cuentas, el lanzador tampoco pudo quedarse con la organización de Estados Unidos y regresó a la Liga Mexicana de Beisbol con los Acereros de Monclova, donde este verano terminó con récord de 8-5 en juegos ganados y perdidos, además de una efectividad de 3.39.

“No se me dio la oportunidad de entrenar (con Cincinnati), duré cinco días allá y me decían que todavía no, que estaban viendo unas cosas; ya después me dijeron ‘sabes qué, vas a regresar’. Como no había los espacios que querían conmigo, optaron porque regresara a México.

“Yo creo que las cosas pasan por algo. No sirve de nada estarme arrepintiendo por algo. Son cosas que ya están destinadas. Soy una persona muy positiva y trato de ver las cosas siempre lo mejor posible, sólo Dios sabe el porqué de las cosas”, expresó.