Buscan un nuevo plan que sustituya programa Escuelas de Tiempo Completo: SEC Sonora

La Secretaría de Educación y Cultura de Sonora buscará que los planteles que estaban dentro del programa de Escuelas de Tempo Completo sean centros de reunión con actividades complementarias en el turno vespertino, informó Guadalupe González Lizárraga, subsecretaria de Políticas Educativas y Participación Social.

Van a ser más de 20 escuelas las que empiecen con esta modalidad. Vamos a empezar con los maestros de educación física, donde los docentes tienen estos proyectos apoyados y se les paga, sólo se tendrá que adquirir el material a necesitar pero no se necesita un presupuesto fuerte para ello, explicó.

Se buscará el apoyo de la Codeson y de asociaciones civiles para que este tipo de acciones se lleven a cabo por solicitud de maestros y directivos.

Vamos a empezar con escuelas que lo vayan solicitando. Tenemos el proyecto de iniciar este mes con 25 escuelas donde ya estamos haciendo un diagnóstico que tienen este complemento y donde ya se les paga. Para nosotros es muy importante que la comunidad quiera y extenderlo a niños que aunque no vayan a la escuela vivan en el sector, añadió.

González Lizárraga puntualizó que en cuanto al tema de las comidas escolares, la Secretaría de Educación analiza una alternativa para brindar los alimentos a los menores de escasos recursos para que tengan un mejor aprovechamiento escolar.

Sobre el programa Escuelas de Tempo Completo, la funcionaria estatal precisó:

No hay ninguna evaluación que pueda decir que tuvo los efectos que se pretendían, porque es como uno tiene que decidir, ya que la política debe estar ligada a los procesos de evaluación que se implementa y este programa estaba destinado a mejorar la retención, el aprendizaje.

Cabe recordar que fue el pasado 28 de febrero, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP), publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación para el Programa la Escuela es Nuestra, donde mencionan que desaparece el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC).

DE GRAN AYUDA

Para Gabriela Flores, de la comunidad rural de El Saucito, la modalidad de escuela de tiempo completo fue de gran apoyo mientras trabajaba, al tener sus hijos un lugar donde se les daba alimento y permanecieran en un sitio apto donde pudieran realizar actividades artísticas y deportivas.

Yo ahorita ya no trabajo fuera, por la pandemia poco a poco me quedé sin trabajo. Pero antes me ayudó mucho porque veníamos llegando a la casa a la misma hora los niños y yo, dijo.

Desde las 08:00 a las 13:00 horas, era la jornada de Gabriela, más una hora de viaje en autobús, llegaba a su casa poco antes de las 15:00 horas.

Antes de la pandemia tenía a mis dos hijos en la primaria, ahora solo está una en sexto y ya va solo como dos días a clases, agregó.

Aunque ya trabaja en casa, Gabriela lamentó que muchas madres de familia tendrán que batallar quien cuidará a sus hijos mientras aún no concluye su jornada laboral.

Todavía hay muchas mamás que trabajan y que contaban con esa modalidad, si se les hará algo difícil porque para nosotras era un lugar seguro para nuestros hijos, comentó.

LO QUE OPINAN MAESTROS

Maestros esperan que el programa que sustituirá al de Escuelas de Tiempo Completo, cumpla con los lineamientos que tenía el anterior proyecto como horario ampliado y reforzamiento en ciertas áreas educativas.

Para la maestra Lupita, de educación básica, con este anuncio esperaría que pronto se incorpore un nuevo programa aunque el programa de Escuelas de Tiempo Completo dejó de funcionar desde diciembre de 2019, debido a recortes presupuestales.

Oficialmente no tenemos información salvo lo que han dicho los medios, pero el programa nunca nos avisaron que había terminado, dejó de operar en 2019, no quedó claro cómo terminó y nos quedaron debiendo algunos meses de agosto a diciembre, hasta que nos dijeron que ya no había recurso, expresó.

Con esto que anuncian es un nuevo modelo, dice claramente que no es sustitución de Escuelas de Tiempo Completo, pero aún no aterrizan los lineamientos, esperemos que fortalezcan la cultura y deporte de los estudiantes, indicó.

Al igual que la maestra Roxana Cuevas, aún no han recibido más información al respecto, pero en caso de que se trate de un nuevo programa para fortalecer los conocimientos de los alumnos, además de fomentar la protección de los planteles por las tardes, estarían de acuerdo con un nuevo programa.

Este nuevo modelo de la nueva escuela mexicana es para dar fomento al arte, cultura y deporte, la información que tenemos es que será un programa piloto en cinco estados y Sonora está incluido, es la información que tenemos, que desaparece el antiguo, pero viene uno nuevo, dijo Roxana Cuevas.

ASEGURA NO DESAPARECERÁ

El presidente de la Sociedad Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna Salazar, explicó que hasta el momento no ha habido una notificación formal para la entidad para realizar modificaciones a la manera de operar de los planteles con horario extendido y que seguirán como regularmente.

Las autoridades federales, subrayó, les compartieron que Sonora es uno de los cuatro estados donde las escuelas de horario extendido no tendrán modificaciones.

Comentó que en Sonora son 795 planteles que operan de esta manera y que brindan el servicio de las 07:30 a 15:00 horas y que quizá por cuestión presupuestaria pudiera considerarse recortar el programa, pero que no creen suceda.