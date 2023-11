Buscan mujeres de Cócorit mediante la elaboración de piñatas salir adelante

Ciudad Obregón.- Un grupo de mujeres que forman parte de la fundación Ecomunidad Cócorit están elaborando y comercializando piñatas como una forma de mantenerse activas y de aportar recursos a sus hogares.

Dolores Valenzuela, mujer artesana, compartió que desde hace un par de años a la fecha forma parte de la organización con la que en diversas temporadas hacen diferentes tipos de artesanías para tener más ingresos.

Tengo dos años aquí yo, llegué a la casa donde estaban trabajando y ahí me ofrecieron unirme a este y otros proyectos como las catrinas, haciendo flores, bordando, he aprendido muchas cosas, me ha beneficiado mucho en mi economía, porque con esto tenemos un ingreso más para nosotros mismos y nuestra familia”, indicó.