Buscan dar solución al problema de alabeos en CO

Ciudad Obregón. - Luego de qué verano tras verano las calles Tabasco y Coahuila presentan alabeos por el calor en varias de sus intercesiones, se inició con un plan de trabajo para la rehabilitación para prevenir futuros desperfectos, informó Mario Alfaro Vázquez.

El Secretario de Desarrollo Urbano de Cajeme explicó que durante esta temporada solamente tuvieron registro de dos ubicados en Tabasco y Juan Bours que continúa en reparación y otro en la Tabasco e Hidalgo, donde se repusieron las lozas y se instalaron juntas de expansión.

“Esta problemática no debería ser algo común, sin embargo, nos hemos percatado de que algunos de los concretos de la ciudad, sobre todo, de los dos ejes viales de la Coahuila y Tabasco, como son extensiones muy largas, no se tuvo el cuidado de colocar las juntas de expansión y contracción de los concretos, esto para que con las temperaturas no se causen daños en algún punto frágil”, subrayó.