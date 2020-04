Buscan aminorar el tráfico vehicular un 85% en la fase 2 en Hermosillo

Mediante un trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Municipal de Hermosillo se busca reducir la movilidad de personas y automóviles en las calles, informó el director de Tránsito Municipal de Hermosillo, Jesús Alonso Durón Montaño, durante la transmisión en vivo de "Te Queremos Seguro".



Lo anterior responde a la fase 2 #QuédateEnCasaObligatorio, que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano implementó en Sonora a causa del Covid1-9 con lo que se busca disminuir riesgos de contagios entre los ciudadanos que deciden hacer salidas no esenciales.



Durón Montaño explicó que en el caso específico de Hermosillo se está aplicando el reglamento de tránsito correspondiente y dijo que aunque sí ha bajado el número de vehículos en las calles esto no es suficiente.



"El oficial de tránsito aborda de manera amable a la persona para cuestionarlo sobre su motivo de salida, si no es esencial se procede a aplicar una sanción y si se sorprende de nuevo a esta persona, puede ser turnado al juez calificador", dijo.



Sobre la infracción que se expide, el director de Tránsito Municipal ahondó que en primer lugar es por no obedecer la indicación de un oficial y el costo es de entre 5 y 10 UMAS (800 pesos aproximadamente), agregó que la siguiente sanción es presentar ante el juzgado calificador y la multa puede ser de 100 UMAS (más de 8 mil pesos).



"Sí se permite que en un vehículo puedan viajar dos personas, en caso de ofrecer algún servicio público como taxi, pero con la distancia correspondiente, guantes, cubrebocas, llevar gel antibacterial, de igual manera en vehículos particulares mientras justifiquen su salida y el motivo", enfatizó.



Agregó que actualmente existe una emergencia sanitaria, y no es un toque de queda, sino que responde a una petición y recomendación de las autoridades de salud para evitar la propagación del virus.



Por su parte el secretario de Seguridad Pública, José David Anaya Cooley, ha informado también que esta medida va enfocada a reducir la carga vehicular en los municipios del estado mediante filtros que implementan los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).



Las transmisiones en vivo de "Te Queremos Seguro" que realiza el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana se realizan de lunes a sábado a las 17:00 horas a través de Facebook /prevencionson.