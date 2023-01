Buscamos autonomía de Unison: Impulsores de reforma a Ley 4

HERMOSILLO, Sonora.- Con la reforma a la Ley 4 que proponen un grupo de maestros activos que desde su época de estudiantes se opusieron a su imposición por parte del Gobierno estatal, pretenden acabar con lo que ellos consideran una ‘mafia’ y que se dé plena autonomía a la Universidad de Sonora.

El investigador del departamento de Física de la Universidad de Sonora (Unison), Carlos Manuel Minjarez Sosa, vocero de los impulsores de esta reforma, indicó que la Ley 4 se impuso a la fuerza a la comunidad universitaria por parte del Gobierno estatal hace más de 31 años.

Señaló que en esa época era estudiante y le tocó protestar porque la estructura universitaria que se proponía en la ley actual era vertical, es decir, se obedecía del puesto más alto hacia abajo, nunca a la inversa lo que ha generado conflictos como las huelgas más largas en la institución.

“Por otro lado se permitía no tener contrapeso en el uso de recursos de la Universidad y eso ha generado que tengamos una burocracia con sueldos altos en funcionarios, bastantes onerosos, eso por un lado y por otro lado se han generado vicios, muchos funcionarios se jubilaban y se recontrataban otra vez a través de pagos por honorarios”, resaltó.

Aunado a esto, señaló que la mayoría de los que integran la Junta de Gobierno de la Unison son externos a la institución, quizás con otros intereses y son quienes tienen la capacidad de nombrar al rector.

Con la ley anterior cada departamento de la escuela, subrayó, tenía un órgano que era la máxima autoridad y al entrar en vigor la Ley 4 fue sustituido por un jefe de departamento, sin ningún contrapeso por parte de la comunidad universitaria.

“El jefe de departamento ya no lo elige la comunidad a la que debe de representar, sino que lo elige un órgano externo que es el director divisional y eso generó también muchos vicios.

“Ahora si quiero ser jefe de departamento no necesito convencer a mi comunidad, debo convencer a los cuatro jefes de departamento fuera de mi departamento (de física) para que me elijan a mí”, explicó.

Lo anterior, aseveró, ha originado compromisos dentro de las divisiones, pues al emitirse un voto favorable dentro de un consejo de división, este será cobrado en la posterioridad para favorecerlos a ellos o a sus candidatos.

“Eso ha generado vicios en el manejo financiero, en el manejo político, ha generado que grupos de poder se enquistan en el mismo por intereses no necesariamente académicos y aunque sí fueran intereses académicos en algunos casos se enquista con una sola visión académica de la Universidad y esa es la que se impone a rajatabla”, indicó.

Antes, agregó, el rumbo de la Universidad de Sonora se decidía entre maestros y estudiantes, en una discusión abierta.

En 2018 la propuesta del anteproyecto de reforma a la Ley 4 se presentó ante el Congreso estatal y aunque en ese año los que formaban parte de la Comisión de Educación y Cultura convocaron a alumnos y maestros a un foro para discutirla, no se aprobó.

