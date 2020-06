Busca bolero trabajo o que le brinden ayuda

NAVOJOA.- Desesperado por la crisis económica generada por el Covid-19, Ezequiel Chávez Vázquez, un bolero con discapacidad salió a trabajar, pero no tuvo suerte por la baja afluencia de personas en el Centro de la ciudad, por lo que solicita ayuda de la comunidad.



“El lunes fui a trabajar al punto donde siempre me ponía antes de la contingencia, pensaba que ya todo volvería a la normalidad, pero no fue así”, lamentó.



Desde hace dos meses cuando inició la pandemia por Covid-19 busca la manera de subsistir, pues su único ingreso es el que obtiene lustrando calzado.



“Yo vivo de mi trabajo, nunca he pedido nada, pero ahorita no hay trabajo, no hay nada”, abundó, “volví al Centro a trabajar, pero como te digo no hay nada”.



Lo único que quiere, subrayó Ezequiel, es trabajo, por lo que exhortó a la ciudadanía a que si necesitan sus servicios como bolero lo busquen en su domicilio.



“Mi nombre es Ezequiel Chávez Vázquez, mi dirección es Circuito Revolución, entre vía y canal, en la colonia Sonora”, añadió, “ahí me pueden contactar por favor”.



Desde las 08:00 horas y hasta la madrugada de ser necesario recibirá zapatos para bolear, aseveró, pues la necesidad de trabajar es mucha y requiere de ingresos para el sustento de su familia.



“Al número 6424268817 me pueden hablar si quieren traer sus zapatos a bolear o a limpiar yo puedo recibirlos hasta la madrugada”, añadió.

Ezequiel, bolero con discapacidad, ha batallado para encontrar clientes.



PARA APOYAR

Si desea ayudar con trabajo o de alguna otra manera a Ezequiel Chávez puede llamarlo al teléfono 6424268817.