Busca Ecología tener inspectores ciudadanos

NAVOJOA, Sonora.- La quema de desperdicios domésticos, gavilla y los basureros clandestinos parecen no tener fin y el personal de Ecología no es suficiente para vigilar a todos los infractores, reconoció el director de esta dependencia, Cristian Alberto Corral Mendívil.



Ante esta problemática, dijo, buscan crear un escuadrón de inspectores ciudadanos voluntarios, quienes tendrán la facultad de llamar la atención y reportar a quienes contaminen el medio ambiente.



"Es un plan piloto, pero ya vemos gente interesada, buscamos personas adultas, jubilados con tiempo libre y con responsabilidad, que tengan el interés del cuidado del medio ambiente", abundó, "buscamos que sean observadores, auxiliares para nuestros inspectores".



Aunque no tienen un límite de cupo, señaló que iniciarán con quince voluntarios, quienes serán capacitados en el reglamento municipal de Ecología.



"Quienes estén interesados pueden acudir aquí a las oficinas en No Reelección, entre Obregón y Morelos, en Palacio Municipal, con copia de su credencial de elector y comprobante de domicilio", apuntó.



Aunque los participantes no gozarán de un sueldo, tendrán la satisfacción de contribuir al cuidado del planeta, enfatizó.