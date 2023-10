Busca Camila Zamorano seguir destacando en el boxeo femenil

A pesar de que fue la dificultad para encontrar rivales lo que orillo a Camila Zamorano a debutar en el boxeo profesional, la hermosillense ha demostrado a sus apenas 15 años de edad que es una rival de peligro y buscará volver a hacerlo en la función “Guerra Contra el Cáncer de Mamá”, a celebrarse el próximo viernes en la Arena Sonora.

Camila ha ganado sus primero cuatro enfrentamientos en este mismo año, algo que su rival, la coahuilense Paola Chairez (0-2, 0 KO’s) deberá tener en cuenta cuando intente arruinarle la fiesta a la pugilista local.

“La última pelea que tuve fue la rival más fuerte que me ha tocado, pero esta pelea que voy a tener también es una niña que va para enfrente. Me he estado preparando duro para esa pelea, y ya veremos qué sale.

“Yo estoy muy emocionada porque va a haber mucha gente, van a haber muchas peleas buenas, la van a pasar por la tele; eso es lo que me pone nerviosa, pero está bien”, dijo.

 

Desde que empezó a entrenar a los 10 años, Camila ha estado siempre bajo el cargo de su papá, quien la ha formado como boxeadora en la colonia Pueblitos y seguramente estará en su esquina cuando su hija suba al ring para conseguir su quinta victoria.

“Ya voy a cumplir cinco años boxeando. Empecé porque vi a mi papá entrenando a niños, también él peleaba cuando estaba chiquito, y por eso fue que yo me metí a esto. Empecé a pelear, me empezó a gustar y así se fue.

“Era muy difícil porque no había rivales con quien pelear, tenía que salir a otras partes a pelear, y de todas maneras, aunque salía, me tocaban las mismas; por eso fue que decidimos debutar”, recordó.