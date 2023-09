Busca Ángel Camacho consolidarse en Naranjeros de Hermosillo

A pesar de que su segunda temporada con Naranjeros de Hermosillo no fue tan buena como la primera, Ángel Camacho está de vuelta en la capital sonorense y aseguró estar listo para volver a ganarse la confianza de Juan Gabriel Castro y su cuerpo técnico.

El jardinero dejó muy buenos números en su campaña debut —la 2021-22—, donde participó en 25 juegos y registró un porcentaje de bateo de .275; sin embargo el año pasado sus oportunidades fueron menos, tomando en cuenta que se perdió el inicio del torneo al ver acción en el Mundial Sub-23 de Taiwán.

“Primeramente feliz, porque regreso otra vez aquí a mi ciudad, a mi equipo. Me siento bien, me siento ya más experimentado, con un poco más de experiencia en esta liga y en la otra (LMB); vengo con más confianza, pero con el mismo objetivo, que es quedar campeones aquí.

“El primer año fue de los mejores que he tenido como profesional. El año pasado no fue como yo quería, pero me fue bien, tanto defensivamente como ofensivamente, y esperemos que este año sea mejor”, comentó.

 

Durante esta nueva temporada, Ángel tendrá la motivación de contar con su hermano Ronnie Camacho como invitado en los entrenamientos, además de la presencia de su padre Adulfo Camacho como parte del cuerpo técnico.

“Siento que he mejorado en la seguridad, tanto en la defensa como en el bateo. En mi primer año era muy ansioso al momento de ir a batear, quería tirarle a todas, y defensivamente quería hacer todo muy rápido y sacar el out lo más pronto posible.

“Conforme han pasado estas dos campañas que he tenido ya fui aprendiendo más a tener más paciencia, más confianza en mí mismo, no tanto querer hacer de más”, agregó.