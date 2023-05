Britney Spears podría revelar oscuros secretos de Hollywood en autobiografía

ESTADOS UNIDOS.- Page Six informó el pasado lunes que el desarrollo de la anticipida autobiografía de Britney Spears ha sido puesto en pausa a causa de múltiples preocupaciones por parte de celebridades de Hollywood que forman parte de su historia en la industria.

De acuerdo con fuentes cercanas a la artista, la editorial Simon & Schuster, encargada de la autobiografía, ha recibido "cartas legales fuertemente redactadas" sobre las posibles confesiones que Spears podría incluir.

Britney es brutalmente honesta en el libro. Hay muchas celebridades de alto calibre nerviosas (...) Personas que conocen a Britney y que temen lo que ella ha escrito han enviado cartas legales fuertemente redactadas a los editores”, afirman.

El artículo menciona que el libro no ha presentado actualizaciones por meses y que esto ha levantado inquietudes sobre si la autobiografía podría ser finalmente publicada algún día.

Después de que la intérprete de "Why Should I Be Sad" pudiera deshacerse de la tutela de su padre en 2021, Spears no ha sido tímida en revelar todo lo que tuvo que sufrir por más de una década. Desde ser obligada a realizar conciertos, lanzar nueva música, hasta ser internada sin su consentimiento en hospitales psiquiátricos.

Hasta el momento, Britney solo ha atacado directamente a miembros de su familia por provocar uno de los periodos más oscuros de su vida; sin embargo, se rumorea que múltiples estrellas de Hollywood también podrían haber colaborado en dicha situación.