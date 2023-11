Brindis a la mexicana

Gana oro

De los 23 mezcales que participaron en Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, Toro Muerto recibió la máxima distinción, la Gran Medalla de Oro. Este destilado artesanal es joven y elaborado, desde 2015, con agave cupreata silvestre en la Sierra de Guerrero.

El más popular

Nacida en 1999, la firma Alipús cuenta con seis mezcales, cada uno producido en una región diferente de Oaxaca, como San Juan del Río y San Andrés Miahuatlán.

En enero fue calificado por el Annual Brands Report 2022 de Drinks International como uno de los 10 más vendidos.

El mejor Tobala

La Última y Nos Vamos, firma oaxaqueña y familiar que trabaja por el desarrollo sustentable de su región, fue galardonada como la Mejor del Año por los Premios Agavit 2021, que califica lo más destacado del País.

De sus seis productos, el Tobalá es el mejor Joven no Espadín.

Reputación comprobada

El Amarás Cupreata, que se elabora en Guerrero, ganó el año pasado doble medalla de oro en la San Francisco World Spirit Competition de The Tasting Alliance: una fue en la categoría "Best Of Class" de los mezcales, y la otra en el "Best In Show" por la mejor bebida blanca.

Socialmente responsable

El Recuerdo se considera el Mejor Productor de Agave del 2022 por la International Wine and Spirits Competition.

Emplean maderas de bosques gestionados de forma sostenible, hay planta de tratamiento de aguas y recolección de lluvia, además de paneles solares.

Tres veces campeón

Hecho artesanalmente con agave espadín, el Oro de Oaxaca obtuvo la medalla de Oro en la Spirits Selection del Mundial de Bruselas 2022, con lo que suma tres preseas de dicho concurso. Con denominación protegida, es un destilado joven con gusano.