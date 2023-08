Bomberos, ellos también quieren ser protegidos: "Sin una ley van a seguir falleciendo elementos por condiciones laborales no adecuadas", resaltan

SEGUNDA PARTE

HERMOSILLO, Sonora.- En 77 años de vida que tiene el Departamento de Bomberos de Hermosillo sólo tres elementos han alcanzado la jubilación después de 30 años de servicio, todos los demás han fallecido en el camino o tenido que retirarse por alguna condición física, afirmó el subcomandante de Bomberos, Francisco Ramírez Ibarra.

“En todos los años que tiene el departamento, desde 1946, y luego desde que formamos parte del Ayuntamiento en el 86, solamente se han jubilado tres elementos, y estamos próximos a jubilar a un cuarto que ya llegó a sus 30 años de servicio.

La realidad es que sí es una incidencia muy baja, la mayoría de ellos no han alcanzado a llegar a los tiempos de jubilación porque han fallecido de diversas causas, enfermedades que creemos pueden ser atribuidas al tipo de trabajo que realizamos”, argumentó.

Algunas patologías que más han atacado a Bomberos, sobre todo aquellos con más años de servicio o que ya forman parte de los veteranos, son cáncer pulmonar, cáncer de piel y ataques cardiacos, dijo.

El alto costo de los equipos de protección impide que muchos bomberos cuenten con ellos.

SIN RESPALDO LEGAL

Para poder proteger a las actuales generaciones de apagafuegos, el departamento ha buscado implementar diferentes protocolos internacionales de seguridad para bomberos y socorristas, ya que en México no existe un marco legal que avale o condicione a las autoridades a hacerlo.

“Sin ser profesional de la salud me atrevería a decir que muchas de las enfermedades que sufren los veteranos podrían ser atribuibles a las actividades que ellos hacían, en lo personal me tocó trabajar bajo muchas condiciones adversas, donde los equipos eran donados, los sistemas de respiración no tenían tantos mantenimientos y no había tanta tecnología.

Y si bien en México no hay normas que dicten o nos establezcan que los trajes tienen que ser de una manera, con ciertos procedimientos, o cuanto tiempo los podemos usar, nosotros adoptamos la normatividad más cercana como la de Estados Unidos, y con base en eso tomamos criterios para aplicarlo con nosotros”, agregó el subcomandante.

Algunos de los cambios que se han hecho en la última década con el fin de garantizar una mejor calidad de vida a los elementos, son el cambio continuo de trajes de protección, cada cinco años o menos, como lo marca la ley de Estados Unidos.

Han adquirido mascarillas anticancerígenas, para limitar en mayor medida la exposición de los apaga fuegos a gases contaminantes o humo, y lavados continuos de los trajes de trabajo, con el fin de que la piel de los bomberos tenga la menor exposición a residuos tóxicos posible.

Todo esto ha sido posible gracias al apoyo tanto del Ayuntamiento, como del Patronato de Bomberos de Hermosillo, aclaró Ramírez, pero no todos los departamentos del Estado tienen esta posibilidad, y la falta de leyes que regulen las medidas de protección hace que se les dificulte aún más poder adquirirlas.

Bomberos piden que haya un marco legal que mejore las condiciones de su trabajo.

“SOMOS HUMANOS”

Alan García, secretario de Previsión Social del Sindicato Único de Bomberos de Hermosillo, señaló que desde el 2020 se ha buscado proponer una iniciativa de ley en el Congreso del Estado, para poder reducir la jubilación de 30 a 25 años de servicio.

Esto para permitir que los elementos alcancen un retiro con una mejor calidad de vida y puedan disfrutar dignamente del fruto de su esfuerzo, como lo haría cualquier otro trabajador del Estado.

Tenemos un trabajo que es excesivamente riesgoso, demanda mucho esfuerzo físico y desgaste mental, todo esto en conjunto va deteriorando la vida de la persona, ya viéndonos como eso, como persona y no tanto como bombero.

“Algo que sucede mucho es que ven al bombero como el héroe, el valiente, el que puede hacer miles de cosas, pero somos seres humanos, comunes como todos, y esto afecta a nuestra salud”, planteó García.

Destacó que de manera internacional hay estudios e investigaciones sobre el tema, que describen un catálogo de enfermedades que son más comunes en dicha profesión, por el tipo de trabajo que tienen.

Te puede interesar: PRIMERA PARTE | Salvan vidas, pero arriesgan la suya: Bomberos en Sonora ponen en riesgo su salud por falta de equipo adecuado

QUIEREN LLEGAR A JUBILARSE

Basándose en eso, es que es necesario que los legisladores puedan hacer modificaciones a la ley que los protejan de ese deterioro, y que les permita poder alcanzar a jubilarse en condiciones aptas.

No queremos que nos consientan, queremos que nos traten como lo que somos en el tema laboral, que es ser bomberos, no es el mismo esfuerzo que realiza alguien en una oficina, al que tenemos nosotros enfrente de un incendio”, planteó.

Tanto Ramírez Ibarra como García invitaron a los legisladores a tomar en cuenta el tema, a sacarlo adelante, y considerar todos los riesgos a los que están expuestos dentro de su área de trabajo.

Resaltaron que sin una ley que los proteja van a seguir falleciendo elementos por condiciones laborales no adecuadas, sobre todo en aquellos departamentos más pequeños y desprotegidos.

No demérito ninguna instancia en la entidad, pero tomen en cuenta que cuando se trata de emergencias no hay más, sólo estamos los bomberos”, expuso Ramírez Ibarra.

“Si falta una instancia de seguridad, como la municipal, hay Policía estatal, federal, o guardia nacional, lo mismo sucede con Cruz Roja y las instancias de salud pública, pero si faltan bomberos ya no hay nadie más que se enfrente cara a cara con el fuego, con los derrames tóxicos, o con los derrumbes, somos sólo nosotros”, añadió.

La protección para sólo un bombero puede costar más de 80 mil pesos.

FOCO ROJO

Datos sobre bomberos de Sonora.

1,600 BOMBEROS ACTIVOS HAY EN EL ESTADO.

210 BOMBEROS HAY EN HERMOSILLO (VOLUNTARIOS Y ASALARIADOS)

100 DE ELLOS CUENTAN CON UNA MÁSCARA ANTICANCERÍGENA.

1,400 ELEMENTOS EN SONORA CARECEN DE ESA PROTECCIÓN.

Fuente: Mandos de la corporación