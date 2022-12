Bienestar Sonora: Migrarán a 17 mil derechohabientes de Banamex a Banco Bienestar

HERMOSILLO, Sonora.- Alrededor de 17 mil derechohabientes del programa Bienestar que reciben su pago bimestral en una tarjeta Banamex, serán migrados al Banco Bienestar con el fin de que el adulto mayor reciba su dinero íntegro y no sea absorbido por deudas con el banco, informó el titular del programa federal.

Jorge Taddei Bringas, superdelegado en Sonora, explicó que del 5 al 17 de diciembre de 2022 y algunos días de enero de 2023, se realizará la migración de las cuentas de los derechohabientes que están recibiendo su pago en Banamex hacia el Banco Bienestar.

Vamos a mutar a todos los beneficiarios del programa Adulto Mayor al banco de Bienestar. Hay en Banamex, hay en los bancos de pensionados. Si estabas pensionado con Santander, pues ahí te llegaba, y cuando hicimos los del IMSS y del Issste, los metimos al banco donde estaban; entonces, hay que cambiar eso también”, dijo.

Se pretende que la migración de los bancos comerciales al banco Bienestar culmine en junio de 2023, indicó Taddei Bringas, y ello implica realizar una revisión para que no haya errores en los datos personales, de lo contrario, el dinero no se depositará.

“Tenemos que asegurarnos que tu nombre, tu dirección, tu identificación, tu domicilio, sea el correcto, si no, no pasa. Nosotros te registramos hoy o mañana y en el procedimiento puede ser que no coincida, entonces no se te va a meter dinero en esa tarjeta (Bienestar), pero mientras, se sigue pagando en Banamex”, aseveró.

Aclaró que las tarjetas de Banamex no se cancelarán ni se retirarán y se pretende que para el 17 de diciembre quede el registro del 95% de los derechohabientes en Sonora.

La idea de nosotros es que haya una pensión para la gente y que no haya negociantes que agarren ese dinero, porque depositamos el dinero y el banco lo ‘chupa’ por un crédito, y ya se ha hecho una modificación constitucional para que no se pueda disponer de estas pensiones”, expresó.

Apoyo para personas con discapacidad

A partir del jueves 8 de diciembre se iniciará la entrega de mil apoyos a las personas con discapacidad que tengan entre 30 y 64 años de edad y que se registraron en el programa en junio y julio pasado, como así lo informó el delegado en Sonora del programa Bienestar.

Jorge Taddei Bringas reveló que los apoyos serán entregados en una ceremonia presidida por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, junto con el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

“El evento será en Expoforum donde vamos a entregar mil tarjetas de 8 mil que vamos a entregar y hay pendientes unos registros; entonces, vamos a pasar de 23 mil que teníamos a 33 mil personas con discapacidad (entre niños y adultos)”, apuntó.

La Escuela es Nuestra

Los últimos 400 apoyos de 2022 a instituciones educativas del programa federal “La Escuela es Nuestra”, serán entregados a partir de este martes 6 de diciembre, de un total de mil 900 que se destinaron para este año, reveló Jorge Taddei Bringas, delegado de Bienestar Sonora.

Vamos a entregar los últimos 400 de este año 2022, donde dispersamos mil 900 apoyos a La Escuela es Nuestra, que van de los 200 hasta 600 mil pesos en función del número de estudiantes y en Hermosillo son 107 (apoyos)”, dijo.

El funcionario mencionó que dicho recurso se les brinda a las escuelas que se registraron por los comités de padres de familia que definieron las prioridades de su escuela y de manera transparente lo utilizan para las reparaciones de la institución.