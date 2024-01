Beneficiados del Cobertón agradecen a lectores de EL IMPARCIAL por su generosidad

Hermosillo, Sonora.- El Cobertón Navideño 2023 de EL IMPARCIAL y La i cumplió su meta y decenas de familias fueron beneficiadas por el apoyo brindado por los lectores que decidieron participar en esta noble causa, cuyo único propósito es la de cobijar a la personas con mayor necesidad.

En diciembre pasado, en EL IMPARCIAL y La i se publicaron historias de hermosillenses en las que se mostraban las adversidades a las que se tenían que enfrentar para poder subsistir diariamente y sacar adelante a sus familias. El común denominador entre esas familias fueron las dificultades tras enfrentar las heladas que se presentaron en diciembre y parte de enero, por las malas condiciones de sus hogares y por la falta de cobijas o ropa abrigadora.

Tal es el caso de Benigno Álvarez García y su esposa Viviana García, quienes en mayo de 2023 lo perdieron todo en el incendio de su vivienda ubicada en la colonia Hacienda de la Flor y prácticamente se quedaron sin nada.

Gracias a la generosidad de los lectores de EL IMPARCIAL y La i, el matrimonio de la tercera edad pudo tener con qué arroparse en esta temporada invernal y se mostraron agradecidos con las personas de buen corazón que les brindaron un poco de calor.

Muchas gracias a los que me han ayudado y me han estado apoyando porque hace mucho frío y no teníamos cobijas. Gracias de todo corazón”, expresó Benigno, de 65 años.