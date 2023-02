Belkiss Rascón quiere seguir llenándose de oros

Tras un paso por el futbol y los 100 metros planos, Belkiss Rascón parece haber encontrado su disciplina ideal en el lanzamiento de martillo, donde hasta ahora no presume medallas que no sean de oro en sus tres años de trayectoria.

Así lo confirmó en los Nacionales Conade 2022, tras subir hasta lo más alto del podio en la categoría Sub-16, justamente cuando la justa fue albergada en la Unidad Deportiva del Noroeste, de Hermosillo; prácticamente su casa.

“Estaba muy nerviosa, porque en sí tenía todo para ganar, pero mis nervios me superaban; pero cuando entramos dije ‘no, yo voy por el oro, y el oro va a ser’. El primer lanzamiento lo ‘faulié’, entonces ya mis rivales tenían una ventaja sobre mí y me empecé a poner nerviosa.

“Me tocó hacer mi segundo lanzamiento y también lo ‘faulié’. Me empecé a poner más nerviosa, tenía ganas de llorar, porque si ‘fauleaba’ el tercer lanzamiento iba a quedar descalificada”, recordó.

A partir del 1 de febrero se puede votar por los nominados al Premio al Mérito Deportivo EL IMPARCIAL.https://t.co/mY1RD8Q5uM a través de @elimparcialcom — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) February 1, 2023

Al final, la hermosillense no pudo romper su marca personal (53.50 metros), pero un lanzamiento de 52.50 metros acabó por darle el título y disipando las dudas que rondaban por su cabeza.

“Mi competencia en sí era una niña de Nayarit, que se estaba acercando a mi marca. La miré a los ojos, me acerqué y le dije ‘no me vas a ganar’. Me regresé, me tocó lanzar, respiré, me acuerdo también que besé la zapatilla, le dije ‘hazme ganar’, y lancé relajada.

“De hecho no fue mi mejor lanzamiento, pero marqué 52.50, entonces fue un respiro para mí, porque todas estaban lanzando 40, 45... Cuando salí de la jaula vieron que había marcado 52.50 y se empezaron a poner nerviosas. Descalifiqué a mis competidoras, que eran las niñas de Nayarit, y dije ‘ya gané’”.

Durante el 2022, la discípula del entrenador Raidel Mantilla también se colgó medallas de oro en competencias como las Copas Sonora, Potros y Búhos, el Macro Regional de Mexicali y el Festival de Lanzamiento celebrado en Tepic, Nayarit, donde consiguió imponer su mejor marca en la categoría Sub-16.

Ahora en la Sub-18, la sonorense espera poder representar a México este año en eventos internacionales como el Iberoamericano, el Centroamericano y el Mundial Juvenil, pero antes alzarse como la Atleta del Año en el Premio al Mérito Deportivo de EL IMPARCIAL 2022.

La mejor marca de Belkiss en la categoría Sub-16 fue de 53.50 metros.

ELLA ES...

Belkiss Veraliz Rascón Urías

Edad: 15 años

Deporte: Lanzamiento de martillo

Categoría: Sub-18

De: Hermosillo, Sonora