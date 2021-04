¡Ayuda a que América pueda escuchar por primera vez!

HERMOSILLO, Sonora.- Un millón y medio de pesos es el costo que Ana Isabel Meza Acedo tienen que pagar para que su hija de un año, América Celeste, pueda escuchar por primera vez su voz diciéndole que la ama, oír las olas del mar golpear con la arena o entender sus caricaturas favoritas.

Esto, después de que a la pequeña fuera diagnosticada con sordera bilateral profunda, una condición que evita que sus oídos puedan identificar cualquier sonido y retrasa su desarrollo de la compresión y el habla.

"La doctora que la atiende le hizo un estudio donde le pusieron varios sonidos especiales y la niña no presentó ninguna reacción, fue entonces que nos dio la fuerte noticia, mi niña tenía sordera bilateral profunda, ella no escucha nada", expresó su mamá.

"La única opción para ella, nos explicó, es una operación coclear, la cual es muy cara, tiene un costo alrededor de 1 millón 300 mil pesos, pero es la única opción para ella", dijo.

Por si fuera poco, el tiempo para hacerle dicho procedimiento es bastante limitado, pues tiene que ser antes que la menor alcance los dos años.

Al saber eso, Ana Isabel decidió no pensar en lo difícil, si no en "lo posible", y enfocarse en conseguir el dinero que le iba a proporcionar una calidad de vida adecuada a Celeste.

"Cuando me dijeron eso la verdad me sentí muy mal, muy sola, porque la doctora me explicó que la operaba en 6 meses o me resignaba a que ella entrará a la escuela del lenguaje de señas y no escuchará nunca", manifestó entre lágrimas.

"Siendo sinceras y muy frías, es casi imposible conseguir un millón y medio de pesos en ese tiempo, lo sé, pero estoy en un punto donde o me ocupo o me preocupo, y prefiero ocuparme en darle una calidad de vida adecuada a Celeste", aseveró.

La familia, residente de Bahía de Kino, se encuentra preparando ya una kermés para el próximo 30 de abril en las playas de Hermosillo, donde venderán alimentos, figuras hechas a mano y recuerdos del lugar, todo a favor de la cirugía de la pequeña.

También, crearon la página de Facebook "Escucha Celeste", donde pondrán todos los avances del tratamiento de la pequeña, además de las actividades que realicen mes con mes para conseguir el recurso.

Meza Acedo agradeció enormemente todo el apoyo que ha recibido de la sociedad en la página y las palabras de aliento que le han brindado, pues está convencida, en que con un granito de arena que aporte cada uno, "su sirenita" podrá pronto conocer el sonido del mar, de las aves y la voz de sus padres.

¿Cómo puedo apoyar a América Celeste a lograr su cirugía?

*Pueden apoyar acudiendo a la Kermés que se realizará el próximo viernes 30 de abril en el CAVF de Bahía de Kino, a partir de las 17:00 horas.

*Con depósitos a la tarjeta BBA Bancomer 4152 3135 5172 3807, a nombre de Ana Isabel Meza Acedo

*Contactándose al Whatssapp 6622983608