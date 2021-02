¡Ayuda a Claudia! Solicitan apoyo para su operación

HERMOSILLO, Sonora.- Con solo 16 años, Claudia Yanet Ballesteros sufre a diario de fuertes crisis de dolor y temperatura debido a las piedras que se formaron en sus riñones, razón por la cual su madre desesperada pide apoyo de la ciudadanía para operarla.

“Las dos estamos desesperadas porque ella sufre mucho dolor, llora mucho que no se quiere morir y no me quiere dejar sola”, explicó su madre Noelia Ballesteros.

“Para mi es muy duro verla y no poder ayudarla, más si no tengo trabajo fijo, por eso pido que me ayuden”, agregó la mujer.

Para operar a la joven, Noelia requiere la cantidad de 19 mil pesos para la cirugía y más de 3 mil 400 pesos en catéteres.

Lamentablemente, se le complica demasiado por el momento juntar esa cantidad, ya que ella suele trabajar limpiando casas, pero por la pandemia se ha visto muy reducida su carga de trabajo.

Esta situación, más el hecho de que a diario tiene que comprar medicamento para controlar los dolores de su hija, han hecho que cada vez se vea más reducida sus posibilidades de ahorro, razón por la cual pide que la apoyen.

“El problema es que ahorita no hay seguro popular y yo no tengo un trabajo fijo y el Insabi no cubre este tipo de operaciones”, dijo afligida.

“Yo no quiero pedir, pero ya no sé qué hacer para ayudar a mi hija, yo quiero que ella ya no sufra dolores, ni este mal”, expresó.

Para ayudar a la adolescente, los interesados pueden marcar al teléfono 6623569723, o bien depositar a la tarjeta de Bancoppel 4169 1604 8144 1831.