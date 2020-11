Avancemos a semáforo verde respetando medidas sanitarias: Clausen Iberri

HERMOSILLO.-Las restricciones de horarios tras pasar al semáforo naranja en Sonora volvieron debido a la movilidad de las personas, a quienes en fin de semana no respetan el distanciamiento social, refirió Enrique Clausen Iberri.



El Secretario de Salud explicó que la positividad de casos de COVID-19 creció en el estado, lo cual llevó al Gobierno Federal a regresar a la entidad a color naranja en el semáforo epidemiológico nacional.



‘’Porque mientras los números iban a la baja, mientras las y los doctores, junto con todo el personal de salud se la pasaba luchando para contener esta pandemia, el coronavirus esperaba pacientemente. Mientras algunos no hacían caso y se iban a la playa o a algún pueblo, el Covid seguía al acecho como la ha hecho desde el primer día’’, declaró.



Ante esto, el funcionario estatal hizo un llamado a la población a llevar a cabo las medidas preventivas de contagios, tales como el uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente con agua y jabón y respetar el distanciamiento social.



‘’Y si no tomas esto… si no tomamos esto como un llamado muy fuerte de advertencia, vamos a tener más contagios, más muertes; encerrados y con más hogares destrozados. Si no tomamos esto en serio, lo vamos a volver a lamentar todos.Estamos a tiempo para poder pensar en pasar una navidad en familia’’, añadió.



Por último Clausen Iberri invitó a las personas que presenten síntomas como tos, fiebre, dolor de cuerpo y garganta, entre otros, soliciten atención médica de inmediato ya que pudieran padecer Coronavirus.