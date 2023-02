Autonomía de la Unison permanece: Presidente de Junta Universitaria

La autonomía de la Universidad de Sonora (Unison) no se verá afectada con el cambio de Junta Universitaria a Consejo de Gobierno, modificación señalada en el proyecto de reforma de la Ley 4, aseguró Víctor Peña Mancillas.

Los riesgos han sido calculados y cruzan con la historia de los 80 años de la Universidad de Sonora, todo lo que se ha construido y el amor que se tiene por la Universidad. Pensamos que por su puesto que habrá preguntas por contestar, proyectos por desarrollar, normatividad que ajustar, pero parte de un proceso como éste es como las posiciones diferentes encuentran un espacio de diálogo y comunicación”, comentó.

El presidente en turno de la Junta Universitaria manifestó que la Unison es autónoma y esto se expresa en la normatividad, en la libertad de cátedra, en la cuestión académica y demás, sin dejar de lado la vinculación social.

“La comunidad universitaria no hubiera dado los pasos para avalar un proyecto como éste que se avaló en lo general; no creemos que se vulnera la autonomía. La autonomía de una universidad como la de Sonora es algo tan grande que no se pone en riesgo por mecanismos muy específicos de participación y lo único que propiciaría serían las características de esta autonomía”, expresó.

El también profesor investigador del Colegio de Sonora indicó que a lo largo de más un año se han realizado ejercicios de análisis y reflexión por parte del cuerpo colegiado, por lo que conocen sobre las modificaciones que se han realizado a la Ley 4.

“En la junta hemos estado trabajando y acompañando a la rectora a lo largo del 2022, nos ha puesto al tanto de manera continua del diálogo que se sostiene con distintas instituciones y autores”, manifestó.

VISLUMBRA AVANCES

Las mejoras que se tendrían al momento de la aprobación del proyecto de Ley, expuso, impactarían positivamente muchos aspectos de la vida universitaria, al haber una reestructura administrativa.

De las tres sedes que tiene ahora, serán convertidas a tres campus. Hay una desconcentración que permitirá una mejor comunicación entre profesores afines alrededor de la materia y, por su puesto, con la parte estudiantil”, dijo.

Además permitirá la creación de grupos dentro de la comunidad universitaria conformados por estudiantes, trabajadores administrativos y docentes para llevar a cabo la toma las decisiones dentro de la Universidad.

Estas modificaciones, así como algunas otras, permitirán tener una universidad más “horizontal”, aseguró, que facilite la respuesta de las autoridades universitarias.

Consideró que la propuesta ha sido realizada “de abajo hacia arriba”, es decir, que se ha buscado la opinión de la comunidad dentro de la Unison.

DISTINTAS ATRIBUCIONES

Peña Mancillas explicó que existen diferencias entre la Junta Universitaria –órgano que actualmente define la elección de rector o rectora y el Consejo de Gobierno que propone la reforma, el cual únicamente formaría parte de de ciertos procesos, como la conformación de las ternas.

“Es una instancia (el Consejo de Gobierno) completamente diferente; efectivamente forma parte del proceso de la decisión que quien ocuparía la Rectoría, pero la participación que tiene el Consejo de Gobierno es muy particular (…) establece porcentajes según la ponderación que van a tener los grupos en los campus, y la decisión será tomada en el Colegio Universitario”, aclaró.

El encargado de tomar protesta de esta nueva modalidad será el Congreso del Estado, detalló, que por única ocasión nombraría de forma eventual a los miembros ya existentes de la Junta Universitaria como integrantes del nuevo Consejo de Gobierno, mismo que deberá recibir solicitudes de la comunidad universitaria en general para seleccionar a quienes conformen el nuevo equipo de trabajo.

El investigador agregó que actualmente son parte del cuerpo colegiado hombres y mujeres profesionales vinculados con la Educación Superior a nivel nacional, quienes desde sus respectivas posiciones aportan conocimiento, experiencia y visión de futuro para bien de la institución.

CONGRESO DECIDIRÁ: GOBERNADOR

La iniciativa de reforma a la Ley 4 de la Universidad de Sonora fue avalada por autoridades y sindicatos de maestros y personal administrativo, pero le corresponde al Congreso local decidir si se hay parlamento abierto o no, señaló el Gobernador.

Alfonso Durazo Montaño resaltó que el anteproyecto que presentó tuvo consultas importantes al interior de la Unison y que el Estado entregó una propuesta de reforma con consenso de la comunidad universitaria.

El mandatario estatal indicó que le “sorprendió” el comentario de la diputada Natalia Rivera, de Movimiento Ciudadano, en torno a que “debía ponerse a gobernar” en vez de legislar por la presentación de esta iniciativa.