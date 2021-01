"Aún no nos cae el 20", Enid y Liz, enfermeras de área Covid, al ser vacunadas

HERMOSILLO, Sonora.- "Es increíble, aún no nos cae el 20, lo esperamos por tantos meses que parece irreal que por fin estamos vacunadas", expresó Enid García Moreno, enfermera del área Covid en el 24 Batallón de Infantería en Sonora.

"Estoy muy feliz, muy tranquila, fue algo muy esperado, pensar que por fin después de tantos meses estamos vacunados, no nos cae bien el 20 todavía, fue un proceso rápido y que nos da mucha esperanza", expresó la joven de 26 años.

Enid ha atendido a pacientes Covid desde abril del año pasado, desde entonces hasta ahora el miedo de infectarse e infectar a su familia se ha mantenido latente en todo momento, tanto así que durante 3 meses decidió mejor separarse de su hijo de 4 años por miedo a enfermarlo.

Actualmente, con la primera dosis de la vacuna en su cuerpo, dijo sentirse tranquila de saber que está más protegida que antes, que podrá volver a ver a sus padres y sobre todo abrazar a su hijo sin miedo.

Leonor Hernández

"Con esto se incrementa la confianza de poder trabajar, de estar con nuestra familia, es una protección para nosotros, para trabajar y saber que no vamos a morir en el proceso", expresó.

Como ella, Ivonne Lizbeth Rivera Pérez, enfermera de 40 años, dijo estar muy emocionada de ser una de las enfermeras beneficiadas con la vacuna, ya que para ella significa la oportunidad de trabajar y seguir ayudando a más pacientes.

"Emocionalmente significa mucho, me da mucho gusto porque estamos en contacto directo con los pacientes y en alto riesgo de contagio, entonces con esto podemos estar más en confianza al trabajar y seguir prestando la atención que necesitan", mencionó.

El proceso de vacunación fue similar en ambas enfermeras, ambas recibieron el piquete en su brazo y se quedaron por 30 minutos en un área de observación, no sintiendo ninguna reacción hasta el momento.

"Nos acabamos de hacer la aplicación de la vacuna, hasta ahorita no he tenido ninguna reacción, solo el piquete que me duele un poco, pero es todo, es muy similar a otras que me he puesto", expresó Rivera Pérez.

Ella, al igual que Enid, esperan que el proceso de vacunación llegue pronto a la población en general y así por fin disminuyan los contagios.