Augura Raúl Barrón un mejor cierre de temporada para Naranjeros

SONORA.- Después de varias temporadas donde Naranjeros de Hermosillo terminó siendo eliminado en playoffs, a pesar de iniciar de gran manera el calendario, Raúl Barrón espera que el cambio de roles que han tenido en la campaña actual sea un augurio del ansiado título número 17.

A diferencia del año pasado, cuando terminaron en el primer lugar general y se quedaron en semifinales, los hermosillenses finalizaron en la sexta posición durante la primera mitad del torneo regular este invierno y actualmente ocupan el liderato del standing; algo que el lanzador considera podría resultar una mejor fórmula para alzar el trofeo de campeones.

Yo me siento muy bien con esta temporada. Tuvimos una primera vuelta, se puede decir que complicada, no quedamos en el lugar que queríamos; pero a diferencia de otros años, donde siempre empezábamos bien la primera vuelta y la segunda era al revés, este año ha sido diferente.

La vigente campaña también ha sido más productiva en cuestión personal para Barrón, ya que en el invierno anterior una lesión lo limitó a tener sólo 13 salidas, donde dejó una efectividad de 9.53 en 11.1 innings.

Me he sentido bien físicamente, que es lo más importante; fue la primera meta que me puse este año, porque quería demostrar que estoy sano, porque el año pasado no pude participar más que en como cinco juegos. Lo más importante para mí era estar sano, y estoy sano, gracias a Dios.