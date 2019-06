Aseguran taxistas pasan mal momento

NAVOJOA, Sonora.- Taxistas de Navojoa "no ven lo duro sino lo tupido", pues la competencia que consideran desleal del servicio Uber y la crisis económica, provocó que algunos dejaran el oficio, manifestó Ramón Talamante Ibarra, dirigente de los concesionarios de taxis.



Agregó que 39% de los taxistas decidieron dejar el negocio, pues ya no les pareció redituable.



"Traemos arrastrando una racha muy mala, desde hace más de un año andamos en números rojos", abundó, "de 164 taxistas sólo quedan 100".



Talamante Ibarra indicó que los viajes se redujeron 30% desde la aparición de la plataforma de Uber, la cual es usada en mayor medida por jóvenes.



"Los Uber son una de las principales razones por la que traemos esa mala racha", apuntó, "todavía nos salen viajes de personas mayores que no están muy familiarizadas con los celulares inteligentes".



Aunque los taxistas mejoraron sus vehículos y ofrecen buen servicio, dijo, la crisis general hace que las personas busquen transporte más económico.