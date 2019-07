Artesano de la vaqueta, una herencia ancestral

MASIACA, Navojoa.- Desde hace 30 años "Tito" Zazueta, originario de la comunidad de Masiaca elabora artesanías de vaqueta, productos que envía hasta Nuevo México.



"Lo que más hago son cintos, fundas para celulares, polainas y portabotes cerveceros", abundó, "los productos los he mandado hasta Nuevo México cuando hubo feria de artesanos por allá".



"Es un oficio que aprendí de mi familia de mi abuelo y aunque no se gana mucho es un trabajo honrado", expresó, "también he mandado productos a Monterrey, Sinaloa, y aquí mismo en Sonora".



Algunas de sus artesanías son elaboradas con neumáticos reciclados, resaltó, de esta manera además de crear objetos útiles ayuda al cuidado del medio ambiente.



"Aquí en Masiaca se desecha mucha llanta de moto y bicicleta y pues esa la usamos nosotros para hacer la suela de los huaraches", añadió.