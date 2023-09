Arranca Final de Copa Mundial de Tiro con Arco en Hermosillo

Una vez celebrada ayer la jornada de prácticas oficiales en la Plaza Zaragoza, la Final de la Copa Mundial de Tiro con Arco Sonora 2023 dará inicio hoy a sus competencias con la actividad del arco compuesto en ambas ramas.

Este sábado entrarán en acción los mexicanos Dafne Quintero y Miguel Becerra. La coahuilense en contra de la británica Ella Gibson y el tapatío frente al hindú Prathamesh Jawkar; ambos en los cuartos de final de su rama correspondiente.

Serán las mujeres quienes abrirán la jornada a partir de las 16:00 horas, en una ronda donde la mexicana deberá medirse nada menos que a la actual número uno del mundo y ganadora de la etapa de París en la Copa del Mundo 2023.

Aunque Quintero no puede presumir de algún podio en el circuito mundial de este año, sus resultados la ubican en el puesto número 12 del ranking mundial y cuenta con un historial de dos medallas individuales (una plata y un bronce) en etapas de Copa del Mundo.

Según el ranking mundial, Miguel Becerra (#5) debería ser favorito en contra del Jawkar (#14) en la rama varonil, sin embargo el hindú puede presumir de haberse coronado en la etapa de Shanghai este 2023 con apenas 20 años de edad.

El jalisciense se colgó la medalla de plata en la etapa de París 2023, la cual se sumó a la también argenta obtenida el año pasado en Medellín de manera individual. Su único oro internacional en solitario lo consiguió en los Juegos Mundiales de Birmingham 2022.

La actividad varonil del arco compuesto está programada de 20:00 a 22:00 horas.

Mañana será el turno del arco recurvo tanto para mujeres como para hombres, donde la hermosillense Alejandra Valencia deberá iniciar su participación en contra de la taiwanesa Peng Chia-Mao a partir de las 16:00 horas.

La Final de la Copa Mundial de Tiro con Arco 2023 podrá seguirse a través del canal de YouTube de World Archery, así como por Claro Sports en México.

ACTIVIDAD DE HOY

COMPUESTO FEMENIL

Cuartos de Final

Jyothi Vennam (India) vs. Sara López (Colombia)

Liko Arreola (Estados Unidos) vs. Cho Su A (Corea)

Tanja Gellenthien (Dinamarca) vs. Aditi Swami (India)

Dafne Quintero (México) vs. Ella Gibson (Gran Bretaña)

*Desde las 16:00 horas.

COMPUESTO VARONIL

Cuartos de Final

Jozef Bosansky (Eslovaquia) vs. Mathias Fullerton (Dinamarca)

Abhishek Verma (India) vs. Sawyer Sullivan (Estados Unidos)

Prathamesh Jawkar (India) vs. Miguel Becerra (México)

James Lutz (Estados Unidos) vs. Mike Schloesser (Países Bajos)

*Desde las 20:00 horas.