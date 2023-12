Arbolitos muy originales

Lo primero es incorporar adornos que tengan un valor sentimental. ¿Esa figurita que te regaló tu abuela? Es hora de darle su momento de gloria; puedes optar por una paleta de colores suaves como blancos y plateados, para un toque nórdico y elegante.

Dale rienda suelta a tu creatividad y fabrica algunos adornos tú mismo. No hay límites para la originalidad; apuesta por una decoración más minimalista, resaltando la belleza de cada adorno incluyendo esas piezas ‘retro’ que guardas en la caja de reliquias, recuerda que lo ‘vintage’ nunca pasa de moda.

Más luces, más magia: añade cadenas de luces LED para un efecto deslumbrante; ten en mente que el oro sigue siendo un clásico, combínalo con rojos y verdes para una paleta tradicional.

Lleva la naturaleza a casa incorporando elementos como piñas y ramitas; si tienes figuritas de renos, osos polares o pájaros, úsalas para crear una escena encantadora.

Atrévete a más

Rompe con la tradición y opta por una gama de colores pastel para un ‘look’ fresco y juvenil; ¿tienes pequeños juguetes como soldaditos o muñecos? Úsalos para recrear una escena en miniatura, le encantará a toda la familia.

Para un ‘cool effect’, incorpora adornos que simulen hielo y otorguen un toque muy invernal; también puedes colocar adornos con mensajes positivos o frases navideñas, para infundir alegría.

Haz guirnaldas con materiales inusuales, como papel, tela o incluso cintas de colores; ¿por qué no colgar algunas fotos familiares en miniatura? Será un arbolito lleno de recuerdos.

Introduce elementos de iluminación en tonos neón, para un toque moderno y festivo, aunque también recuerda que un esquema de colores clásico nunca falla: blancos y negros son la apuesta segura para un ‘look’ elegante.

Libera tu espíritu bohemio y utiliza textiles como borlas o pequeñas alfombras para un toque en extremo acogedor; los ornamentos geométricos para un arbolito brindan un aire contemporáneo.

¿Tienes juguetes antiguos? Úsalos como adornos para una dosis de nostalgia. Este año, deja volar tu imaginación y haz que tu arbolito refleje tu personalidad: la Navidad es un momento mágico, y tu decoración debería serlo también.

