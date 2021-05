Apoyar a Movimiento Ciudadano es apoyar al PRIAN, dice María Dolores del Río tras declaración de Ricardo Bours

HERMOSILLO.-María Dolores Del Río dijo que apoyar ahora a Movimiento Ciudadano es apoyar al PRIAN, por lo que pidió a la gente no votar por ellos en estas elecciones.

"@MovCiudadanoSon merecía un mejor destino. Durante años, muchos ciudadanos le apostamos a ese proyecto; la credibilidad se afectó con la llegada de @r_rbc (Ricardo Bours). Hoy se confirma la teoría de que esa llegada obedecía sólo al propósito de adueñarse de un partido para apoyar al PRIAN", escribió en Twitter.

Agregó:

"Hoy le digo a la gente valiosa que queda en @MovCiudadanoSon: no es momento de titubear; queda en evidencia que apoyar a MC será apoyar al PRIAN. Es ahora. La transformación de Sonora es con @AlfonsoDurazo".

Dolores Del Río abandonó MC el año pasado y decidió sumarse a la campaña de Durazo, que es de Morena.

Ricardo Bours deja la candidatura para Gobernador; llama a apoyar a Ernesto Gándara

Ricardo Bours anunció que deja la candidatura para ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara.

"Sonora y los sonorenses han sido muy generosos conmigo, con mi familia y con todo proyecto que de manera personal o en equipo he emprendido, ahora me toca ser generoso con Sonora. Es por ello que, para que Sonora gane, he decidido ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara Camou. Aclaro que esto no es una declinación. Es un acuerdo de unidad en el que ambos hemos convenido para que Sonora, en unidad, recupere la seguridad y la prosperidad que las y los sonorenses se merecen", señaló en un comunicado.

Dice que no declina

Recalcó que los sonorenses no declinan y por ello decidió adherirse a la fórmula de Ernesto Gándara, para trabajar juntos por el bien de Sonora.