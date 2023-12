Anuncian cierre temporal de la garita de Lukeville- Sonoyta

SONOYTA, Sonora.- El tránsito vehicular y peatonal, tanto en dirección Norte como hacia el Sur, en la garita de Lukeville-Sonoyta se suspenderá hasta nuevo aviso, a partir del lunes 4 de diciembre, informó ayer por la tarde la Oficina de Operaciones de Campo, de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

A través de un comunicado de prensa, se establece que esta decisión es con la finalidad de redirigir al personal de dicha área, para apoyar a la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en la custodia de migrantes que se ha exponenciado sustancialmente.

En respuesta al incremento de encuentros con migrantes en la frontera Suroeste, impulsados por traficantes de personas que buscan desinformar para aprovecharse de personas vulnerables, la CBP está aumentando todos los recursos disponibles para procesar a los migrantes de manera expedita y segura.

“La CBP continuará dándole prioridad a nuestra misión de seguridad fronteriza según sea necesario, en respuesta a esta situación que evoluciona”, señala el boletín oficial de dicha autoridad estadounidense.

Los viajeros pueden cruzar hacia, o desde los Estados Unidos, a través de las garitas de ambos Nogales e igualmente de San Luis, motivo por el cual, las personas interesadas en viajar, pueden encontrar más información sobre los puertos de entrada y los tiempos de espera en el siguiente enlace: https://bwt. cbp.gov/, establece el aviso.

“A medida que respondemos con recursos adicionales y aplicamos consecuencias por la entrada ilegal, las tendencias migratorias también cambian. Continuamos ajustando nuestros planes operativos para maximizar los esfuerzos hacia los no ciudadanos que no utilizan las vías legales o procesos tales como CBP One y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, concluye el comunicado.