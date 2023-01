Antonia fue diagnosticada con depresión: Hay motivos para seguir luchando, asegura

“El tratamiento para la depresión me salvó la vida, me abrió caminos a momentos bonitos, diferentes, que si no hubiese tenido esa ayuda, no sé si estaría aquí”, manifestó convencida Antonia, quien hace 20 años fue diagnosticada con depresión, y desde entonces se mantiene fiel a su tratamiento.

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión.

“Yo le digo a la sicóloga, Verónica Ballesteros, que por favor nunca me dé de alta, que yo quiero ir con ella siempre porque me ha ayudado mucho, y me ha recordado los motivos para seguir luchando”, contó.

Fue cuando Antonia tenía 42 años que por una displasia cervical los médicos que la atendían decidieron extirpar su matriz, para evitar complicaciones mayores.

Aunque le dijeron que esa era la mejor opción para su salud, después de la cirugía todo en su vida cambió, pues parecía que con su matriz también le habían quitado su capacidad de sentirse feliz, alegre o conforme con algo, y ya sólo quedaba en ella tristeza, enojo y desesperanza.

“Yo todavía tenía mi menstruación, pero por una displasia moderada me quitaron la matriz, de ahí se me vinieron los achaques de menopausia; empecé a sentir mucha tristeza constante, no tenía ganas de nada ni de levantarme, nomás quería llevarme acostada.

Lloraba sin razón, no le encontraba sentido a la vida, no quería hacer negocio, como que no te importa nada, sólo piensas ¿ para qué estoy aquí?”, describió con nostalgia.

Fue su familia, quienes preocupados por ella le pidieron que buscara ayuda médica, y aunque al principio estaba renuente, Antonia sabía que lo que sentía no era natural, y decidió ella misma acudir al Hospital Carlos Nava a consulta.

NADIE NOTA LA ENFERMEDAD

Fue de esa manera que conoció por primera vez lo que era un sicólogo, un siquiatra, y el término “depresión”, encontrándole, por fin, un nombre a ese mal invisible que la atacaba.

La depresión es una enfermedad peligrosa porque no pareces enfermo, y la gente no cree que estés enfermo, ni tú lo crees. Yo ahorita, por los años que tengo lidiando con ella, sé lo que se siente, sé los pensamientos que se vienen y gracias a Dios he sabido sobrellevarlos.

“Sé que es posible controlarlos y no hacerles mucho caso porque en este proceso he conocido gente que sí se ha soltado de la vida, y se la ha quitado. Yo llegué a pensarlo, de hecho, pero gracias a Dios nunca lo logré y encontré ayuda antes”, expresó.

Durante el primer diagnóstico, Antonia estuvo en tratamiento por tres años, hasta que fue dada de alta; hace dos años, después de perder a su hija en un accidente automovilístico, la mujer volvió a recaer, ahora de manera más agresiva, por el proceso de duelo que enfrenta.

Fue gracias a que ya conocía la enfermedad, sabía cómo y dónde pedir ayuda, que la mujer pudo empezar nuevamente el tratamiento, y actualmente se mantiene con dosis controladas de sertralina y alprazolam.

“Yo les recomiendo que sí le hagan caso a la depresión, yo conozco gente que creen que se va a aliviar por voluntad, nada más, sin necesidad de tomar medicamentos, cuando eso es un error, porque esto es una enfermedad”, insistió, “ahorita tengo el pesar de mi hija, mucho me ha dolido, pero le sigo echando ganas, sigo con medicamento y voy a seguir adelante”.

TERAPIA QUE CONFORTA

Como terapia ocupacional, Antonia visita semanalmente a los adultos mayores que se encuentran en el Asilo Juan Pablo II para hablar sobre salud mental, ayudarlos en el tema de higiene personal y detectar si alguno necesita ayuda.

A las personas les pidió no tener miedo al tratamiento siquiátrico ni acostumbrarse a vivir con depresión, pues el tratamiento adecuado puede ser un salvavidas, que llegue a rescatar a una persona de ahogarse en el abismo de esta enfermedad.

Cómo le sucedió a Antonia, muchos de los pacientes que empiezan a tratarse por depresión lo hacen cuando la enfermedad ya está en una etapa avanzada y en muchos casos, ya hay pensamientos suicidas o acciones de autosabotaje.

BUSCAR AYUDA

Según describió César Dahlí González Gastelúm, médico con especialidad en siquiatría, en su experiencia por lo menos el 70% de sus pacientes llegan a consulta en un estado avanzado de la enfermedad.

Cualquier persona puede tener de-presión, pero sí hay una predisposición genética, si tenemos familiares que han sufrido de problemas de salud mental, está comprobado que es más posible que la tengamos nosotros”

Aunque por lo general todos son tratables, ya que la depresión actualmente es una enfermedad que tiene tratamiento, y los niveles de recuperación son altos, el desgaste físico y emocional que genera el padecimiento es menor, mientras más rápido se diagnostiquen y de ahí la importancia de buscar ayuda a tiempo.

“Calculando a grandes rasgos, puedo decir que sólo un 30% de los pacientes llega en un estado regular, de una depresión leve, que perfecto se puede atender y no suele avanzar más.

ES TRATABLE

“El 40%, o 40 y tantos, llega en una depresión más severa, donde las personas empiezan a disfuncionar en su vida diaria, pero que aún se puede sostener y el restante si llega en una depresión grave, que requiere de mucho apoyo, pero que afortunadamente, en la mayoría de las casos es tratable”, resaltó.

“Hay poblaciones donde la depresión pasa desapercibida, en los niños por ejemplo, que se pueden depri- mir y casi nunca lo vemos porque se suele manifestar diferente, están irritables, enojoncitos, empiezan a bajar calificaciones, pero no es que se quieran portar mal, es que ellos están pasando por algo y no saben cómo expresarlo” González Gastelúm enfatizó en que nunca es tarde para buscar ayuda, sobre todo si hay síntomas crónicos de tristeza, desesperanza, falta de ánimo, irritabilidad o falta de motivación.

Lo importante es saber que la depresión es un padecimiento tratable, señaló, y que la atención médica puede prevenir que las personas lleguen a lastimarse a sí mismas y no recurran al suicidio, que es el peor desenlace de la enfermedad.