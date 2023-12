Animales de Sonora versión Transformers, hechos por Inteligencia Artificial

HREMOSILLO.-El estado de Sonora, ubicado en el Norte de México, se distingue por su diversidad biológica, albergando una variedad de ecosistemas que sustentan una rica flora y fauna.

A continuación, destacamos algunas de las especies representativas en diferentes hábitats:

Matorral y Pastizal:

En esta región, el paisaje se caracteriza por matorrales y pastizales que dan refugio a diversas especies. Entre los habitantes notables se encuentran el borrego cimarrón, el lobo, la zorra, la liebre, la musaraña, la boa, las culebras hocico de puerco y nocturna ojo de gato, así como serpientes como la real, la coralillo, la víbora de cascabel y la tortuga.

Selva Seca:

En la parte sureste del estado, la selva seca es hogar del jaguarundí, un felino que destaca en este ecosistema.

Ambientes Acuáticos:

Las aguas que circundan Sonora albergan una asombrosa diversidad marina. Entre las especies notables se encuentran la ballena menor, la ballena gris, la ballena azul y la ballena jorobada. Además, la presencia de delfines, orcas y caracoles marinos contribuye a la riqueza acuática.

Jaguar

Animales en Peligro de Extinción:

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Sonora enfrenta la amenaza de la extinción para varias especies, incluyendo el puerco espín, el perrito de la pradera, el tigrillo, el ocelote, el jaguar y la vaquita marina. La conservación de estos animales es esencial para mantener el equilibrio ecológico en la región.

Diversidad de Ecosistemas:

La geografía de Sonora presenta una variedad de ecosistemas, desde matorrales predominantes en la planicie costera hasta selvas en el sureste, matorral sub-tropical, pastizales al norte y bosques templados en los límites con Chihuahua. Los mezquitales se encuentran en los cauces de arroyos intermitentes, especialmente en la porción este-noreste, mientras que la vegetación de dunas costeras se distribuye a lo largo de los litorales.

Jaguarundí

Te puede interesar: ¡Crece la familia en el Centro Ecológico de Sonora!

Agricultura:

A pesar de su diversidad ecológica, la actividad agrícola abarca aproximadamente el 6% del territorio estatal. Este equilibrio entre la preservación de la naturaleza y el desarrollo humano es esencial para garantizar la sostenibilidad a largo plazo en el estado de Sonora.

¿Cómo se verían algunos animales locales versión Transformers?

Con la ayuda de la inteligencia artificial de ChatGPT, y del generador de imágenes Midjourney, EL IMPARCIAL creó animales locales versionados en Transformers.

Transformers es una serie de películas de acción de ciencia ficción basadas en la franquicia Transformers de la década de 1980.

Michael Bay dirigió las primeras cinco películas de acción real: Transformers, Revenge of the Fallen, Dark of the Moon, Age of Extinction y The Last Knight, y se desempeñó como productor de películas posteriores.

Estas producciones destacan por la recreación de autos que se convierten en poderosos robots, en la última entrega del 2023 Rise of the Beasts, también salen animales robóticos.

Delfín

Vaquita marina

Venado cola blanca

Búho

Tortuga del desierto

Alacrán

Monstruo de gila