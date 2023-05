Andrea cuida a sus pacientitos "con amor maternal"

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque todavía no tiene hijos, en Andrea Vásquez Espinoza se despertó el instinto maternal en su trabajo como enfermera del Albergue Luz Valencia.

Para ella todos sus pacientes se han convertido en sus hijos, y los cuida como si fueran parte de su familia.

Por más profesional que seas, no puedes evitar agarrarles cariño, porque los cuidas y es como si se convirtieran en tu familia, los cambiamos, los bañamos, aseamos, les ayudamos a comer.

Yo no tengo hijos, pero con estos 37 que tengo aquí la verdad no me hace falta todavía”, comentó con una gran sonrisa.