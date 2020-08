Alumnos tienen dificultades para encontrar programación televisiva de clases

AGUA PRIETA.- A pesar de que se dio a conocer la programación televisiva para que estudiantes del nivel básico tomen clases en este ciclo escolar, algunos padres de familia en Agua Prieta han tenido dificultades para localizarla.

Tal es el caso del estudiante Esequiel, de 13 años de edad, quien asiste a segundo de secundaria y al no encontrar la programación de su grado, se ha mantenido en contacto con profesores a través de las rede sociales.

Para otros alumnos, también de secundaria, la dificultad ha sido la misma: No encontrar la programación televisiva, y al no tener contacto con los profesores no pudieron iniciar clases hoy, en el inicio del ciclo escolar.