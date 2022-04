Alfonso Durazo dialoga con Coparmex; busca impulsar inversión

La creación de empleos bien remunerados es un motor para la transformación social, por lo que el Estado debe ser un facilitador que propicie las condiciones para la atracción de inversiones que se traduzcan en trabajo, afirmó el gobernador Alfonso Durazo al reunirse con líderes empresariales de Coparmex. El mandatario estatal, acompañado de Kurt Gerhard López Portillo, presidente Centro Empresarial del Norte de Sonora; y de Francisco Acuña Méndez, presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso); entre otros, presentó a los empresarios algunos de los aspectos más importantes del Plan Estatal de Desarrollo, donde destaca la Puerta Logística Noroeste. En este desarrollo de infraestructura, destacó, se plantea la apertura de Sonora a los mercados internacionales, siendo un puente entre Estados Unidos, principalmente con las naciones asiáticas de la cuenca del Pacífico, aunado a un proyecto energético de primer orden centrado en la explotación del gas natural. Durazo Montaño compartió, además, el esquema general a través del cual el estado no solo se convierte en un facilitador sino también en un socio de la inversión, mediante el modelo de Alianza con Participación en Beneficios, en el que el Gobierno pone, más no entrega, un bien o capital y recibe a cambio participaciones periódicas, en lugar de solamente entregar estímulos o bienes para que se desarrollen proyectos productivos. Aunado a esto, el mandatario detalló que se debe implementar una mejora regulatoria verdadera, que eficiente los trámites y elimine trabas burocráticas para el desarrollo económico; entre otras medidas para promover estabilidad empresarial en Sonora. “Yo he creído históricamente que el gobierno debe ser un facilitador y que todo aquello que el Gobierno pueda hacer para facilitar la inversión debe hacerlo. No bajo la lógica de que el Gobierno debe estar subordinado al capital, sino bajo la lógica, yo la llamo progresista, de que la inversión genere empleo y es el empleo justamente remunerado es lo que puede generar una política social de mejoramiento progresivo y autosustentable”, dijo el mandatario. Adicionalmente, se abordaron temas relativos a relaciones laborales de las empresas, seguridad pública, agua, infraestructura aeroportuaria, entre otros. | ESPECIAL