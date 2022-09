Alfonso Durazo: Sonora no es tierra para secuestradores

HERMOSILLO, Sonora.- El Gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó que el propietario de una cadena de tacos fue víctima de un secuestro, en Hermosillo, pero por fortuna ya fue liberado.

El mandatario advirtió que el Estado no será tierra fértil para secuestradores ni ningún otro delincuente. Indicó que gracias al trabajo coordinado de los integrantes de la Mesa de Seguridad, los delitos en general han ido a la baja en la entidad.

Subrayó que en la Mesa de Seguridad se discutió este incidente del cual fue víctima una persona que ya fue liberada, pero pidió a la Fiscalía General de Justicia en el Estado brindar mayor información al respecto para no incurrir en violaciones al proceso.

Sin embargo, aseguró que no hay un motivo mayor de preocupación, pues en la entidad no se han registrado hasta ahora secuestros y es donde la incidencia criminal ha mostrado una mayor mejoría en el Estado.

No hemos tenido hastaahora secuestros en el Estado de hecho, no obstante deque se presentan estos problemas es una de las vertientes de la incidencia criminaldonde hemos mejorado tantoque ustedes no recuerdan unsecuestro, no en mi Gobierno,y estamos viendo a profundidad que pasó”, indicó.